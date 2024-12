Benedikt Zech kehrt zum SCR Altach zurück

„Es ist ein tolles Gefühl, wieder hier in Altach zu sein. Der Verein und die Fans haben mir immer viel bedeutet, und ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele erreichen“, so der 34-Jährige in einem ersten Statement, „mit meiner Erfahrung aus den letzten Jahren möchte ich dem Team Stabilität und Unterstützung geben, sowohl auf dem Platz als auch daneben. Ich bin hochmotiviert, wieder alles für Altach zu geben.“