„Will endlich mal eine Trophäe in Händen halten!”

Lang, lang ist’s her - vor rund viereinhalb Jahren hat Benedikt Zech den Absprung vom SCR Altach gewagt, die Heimeligkeit des alpin geprägten Vorarlberg gegen die Weiten Polens getauscht. Und dort ist der Defensiv-Spezialist seither bei Pogoń Szczecin nicht wegzudenken, ist der 33-Jährige Jahr um Jahr immer wieder Stammspieler. Im Gespräch mit krone.at verrät Zech, was das Geheimnis seiner anscheinend ewigen Jugend ist, wie man in seiner Familie Weihnachten begeht, was er mit Pogoń noch zu erreichen trachtet und was er von einem Verbot gefährlicher Sportarten hält ...