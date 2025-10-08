Jordan Henderson gesteht: „Ich hatte zu kämpfen“

„Es war so lange mein Leben gewesen, und dann war es einfach so vorbei, sodass ich danach eine Zeit lang zu kämpfen hatte“, gestand England-Profi Jordan Henderson im Rahmen des Länderspiels gegen Wales, dass ihm der Abschied vom FC Liverpool keineswegs leicht gefallen war.
Nach zwölf Jahren bei den „Reds“ hatte Henderson seinen Herzensverein 2023 verlassen, um bei Al-Ettifaq in Saudi-Arabien anzuheuern. Ein Schritt, der dem Mittelfeldspieler ordentlich Kritik einbrachte und auch ihm selbst fiel die Entscheidung keineswegs leicht, wie er nun verriet.
Entscheidung bereut?
„Ich war so sehr an Liverpool gebunden und hatte einen großen Teil meines Lebens dort verbracht. Es fühlte sich wie eine Trennung an. Es war wirklich schwierig. Und ich glaube, wenn man viele Spieler fragt, die einen Verein verlassen, nicht nur Liverpool, dann gibt es eine Zeit, die schwer ist. Aber mit der Zeit ändern sich die Dinge“, so der 35-Jährige, der gesteht: „Im Nachhinein hätte ich vielleicht andere Entscheidungen getroffen.“
Lange hielt es Henderson nicht in der Wüste, nach nur 19 Spielen wechselte der Engländer zurück nach Europa, wo er bei Ajax Amsterdam unterschrieb. Seit diesem Sommer kickt Henderson für den FC Brentford, für die Länderspiele gegen Wales und Lettland schaffte es der Routinier in den Kader von Thomas Tuchel.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.