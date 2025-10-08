Jordan Henderson gesteht: „Ich hatte zu kämpfen“

Entscheidung bereut?

„Ich war so sehr an Liverpool gebunden und hatte einen großen Teil meines Lebens dort verbracht. Es fühlte sich wie eine Trennung an. Es war wirklich schwierig. Und ich glaube, wenn man viele Spieler fragt, die einen Verein verlassen, nicht nur Liverpool, dann gibt es eine Zeit, die schwer ist. Aber mit der Zeit ändern sich die Dinge“, so der 35-Jährige, der gesteht: „Im Nachhinein hätte ich vielleicht andere Entscheidungen getroffen.“