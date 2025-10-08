Vorteilswelt
„Wirklich schwierig“

Jordan Henderson gesteht: „Ich hatte zu kämpfen“

Fußball International
08.10.2025 12:55
England-Profi Jordan Henderson
England-Profi Jordan Henderson(Bild: AP/Paul Ellis)

„Es war so lange mein Leben gewesen, und dann war es einfach so vorbei, sodass ich danach eine Zeit lang zu kämpfen hatte“, gestand England-Profi Jordan Henderson im Rahmen des Länderspiels gegen Wales, dass ihm der Abschied vom FC Liverpool keineswegs leicht gefallen war.

Nach zwölf Jahren bei den „Reds“ hatte Henderson seinen Herzensverein 2023 verlassen, um bei Al-Ettifaq in Saudi-Arabien anzuheuern. Ein Schritt, der dem Mittelfeldspieler ordentlich Kritik einbrachte und auch ihm selbst fiel die Entscheidung keineswegs leicht, wie er nun verriet. 

Entscheidung bereut?
„Ich war so sehr an Liverpool gebunden und hatte einen großen Teil meines Lebens dort verbracht. Es fühlte sich wie eine Trennung an. Es war wirklich schwierig. Und ich glaube, wenn man viele Spieler fragt, die einen Verein verlassen, nicht nur Liverpool, dann gibt es eine Zeit, die schwer ist. Aber mit der Zeit ändern sich die Dinge“, so der 35-Jährige, der gesteht: „Im Nachhinein hätte ich vielleicht andere Entscheidungen getroffen.“

Jordan Henderson schaffte es in den Kader von Teamchef Thomas Tuchel.
Jordan Henderson schaffte es in den Kader von Teamchef Thomas Tuchel.(Bild: AP/Martin Rickett)

Lange hielt es Henderson nicht in der Wüste, nach nur 19 Spielen wechselte der Engländer zurück nach Europa, wo er bei Ajax Amsterdam unterschrieb. Seit diesem Sommer kickt Henderson für den FC Brentford, für die Länderspiele gegen Wales und Lettland schaffte es der Routinier in den Kader von Thomas Tuchel.

Folgen Sie uns auf