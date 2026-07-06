Bei nächtlicher Spritztour ein Golfcart demoliert

Da dürfte einiges an Alkohol im Spiel gewesen sein. Beim Schwarzsee im Tiroler Nobelbezirk Kitzbühel machten Unbekannte eine nächtliche Spritztour mit zwei Golfcarts. Eines der beiden Fahrzeuge wurde dabei beschädigt.
Das klingt ganz nach einer „b’soffenen G’schicht“, um es umgangssprachlich auszudrücken. In der Nacht auf Sonntag schnappten sich noch unbekannte Täter beim Golfplatz am Schwarzsee in Kitzbühel zwei abgestellte Golfcarts. Laut Polizei dürfte sich der Vorfall zwischen 4.30 und 4.50 Uhr abgespielt haben.
Durch die unbefugte Verwendung wurde eines der beiden Fahrzeuge beschädigt.
Ein Sprecher der Polizei
Polizei bittet um Hinweise
Offensichtlich machten die Diebe mit den Gefährten eine Spritztour und verursachten dabei zumindest einen kleinen Unfall. Denn nach der Rundfahrt stellten die Täter die Golfcarts zwar wieder zurück, eines davon wies jedoch eine Beschädigung auf.
Die Polizei bittet nun um etwaige Hinweise zu dem Vorfall: 059133/7200.
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