Wirtschaftskapitäne ankerten in der Wachau

Wettbewerbsfähigkeit, keine Denkverbote

„Im Mittelpunkt stand der vertrauensvolle Austausch ohne Denkverbote über die Herausforderungen in Österreich und der Welt für unsere heimischen Betriebe. Die Ideen und Stimmen jener, die täglich mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, sind wichtig“, so Hackl: Egal ob Energiewende, Steuerfragen oder vor allem das Thema Wettbewerbsfähigkeit - viele interessante Ideen und Ansichten wurden ausgetauscht