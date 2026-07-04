Eine Karte zeigt den besten Weg zur Katastrophe

„Einsatzszenarien machen nicht an Gemeindegrenzen halt. Deshalb ist es wichtig, dass diese Pläne alle Gemeinden des Bezirkes einbinden“, bedankt sich auch Bezirkshauptfrau Manuela Herzog bei den Feuerwehren und Gemeinden des Bezirkes Waidhofen an der Thaya. „Wir haben jetzt ein Werkzeug für Einsatzorganisationen zur Hand, das nicht nur bei Waldbränden, sondern auch bei Personensuchen hilfreich sein wird“, merkte Herzog bei der Übergabe an.