Bär„Felix“ sucht neue Schläuche zum Spielen

Seine schlimme Vergangenheit kann er damit endlich hinter sich lassen. Nach 30 Jahren auf engstem Raum in Slowenien wurde er vom Verein „Vier Pfoten“ gerettet und ins Schutzzentrum im Waldviertel gebracht. Zuvor konnte er seinen Spieltrieb nicht ausleben, denn er musste seine Tage auf blankem Beton verbringen. „Felix liebt Spielsachen aus aussortierten Schläuchen“, meldet jetzt Bärenwald Bedarf an Nachschub über Soziale Medien. Denn der Vorrat ist fast aufgebraucht. „Wir freuen uns, wenn wir alte Feuerwehrschläuche bekommen“. Einige Wehren im Land haben bereits auf den Spielzeug-Aufruf reagiert, heißt es. Man solle sich direkt bei der Einrichtung melden.