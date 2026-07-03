Kleiderwechsel half Heurigen-Räuber nichts

Alles abgestritten

Die Angestellten riefen den Notruf. Es dauerte auch nicht lange, da hatte die Polizei das Fluchtauto gefunden. Am Steuer saß jener Mann, der auf den Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen war – allerdings inzwischen in anderer Kleidung. Der 40-Jährige dürfte sich bei seiner Flucht umgezogen haben. Er stritt jeglichen Tatzusammenhang ab. Sein Plan hatte jedoch einen Haken: Die Kleidung, die er im Heurigen getragen hatte, befand sich noch im Fahrzeug. Ebenso wie die gestohlene Kassa.