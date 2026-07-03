Kleiderwechsel half Heurigen-Räuber nichts

Klüger als die Polizei erlaubt war ein 40-Jähriger in Baden offenbar nicht. Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Heurigen wechselte der Verdächtige zwar seine Kleidung, täuschen ließ sich die Polizei davon aber nicht. Denn Beute und ursprüngliche Kleidung lagen noch im Fluchtauto.
Der Mann hatte am Montag eine Kassa bei einem Heurigen in Baden gestohlen. Zwei Mitarbeiterinnen hatten dies jedoch bemerkt und wollten ihm die Beute entreißen, doch der Täter konnte sich durchsetzen und fliehen. Er setzte sich ins Auto und brauste davon.
Alles abgestritten
Die Angestellten riefen den Notruf. Es dauerte auch nicht lange, da hatte die Polizei das Fluchtauto gefunden. Am Steuer saß jener Mann, der auf den Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen war – allerdings inzwischen in anderer Kleidung. Der 40-Jährige dürfte sich bei seiner Flucht umgezogen haben. Er stritt jeglichen Tatzusammenhang ab. Sein Plan hatte jedoch einen Haken: Die Kleidung, die er im Heurigen getragen hatte, befand sich noch im Fahrzeug. Ebenso wie die gestohlene Kassa.
Der Langfinger wurde festgenommen. Weil es sich um räuberischen Diebstahl handelt, sitzt er nun in Untersuchungshaft.
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