Diebe stahlen Sonnenbrillen, Schmuck und Getränke

Zwischen Sonntag und Dienstag schlugen Einbrecher auch in Kufstein zu. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einem versperrten Kühlschrank eines Kiosks und stahlen daraus eine größere Menge an Getränkeflaschen. Ein weiterer Kühlschrank wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.