Diebe stahlen Sonnenbrillen, Schmuck und Getränke

Gleich an mehreren Schauplätzen sorgten Diebe in den vergangenen Tagen in Tirol für Aufsehen. Die Unbekannten stahlen dabei etwa Markensonnenbrillen, Schmuck aus einem Wohnhaus und Getränkeflaschen aus einem Kühlschrank eines Kiosks.
Den Anfang machten Unbekannte am Wochenende in Imst. Dort stahlen die Diebe mehrere hochpreisige Markensonnenbrillen aus einem Geschäft. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind im Gange.
Zwischen Sonntag und Dienstag schlugen Einbrecher auch in Kufstein zu. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einem versperrten Kühlschrank eines Kiosks und stahlen daraus eine größere Menge an Getränkeflaschen. Ein weiterer Kühlschrank wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.
Über Keller in Wohnung eingebrochen
Am Dienstagvormittag dann der dritte Fall. Dieses Mal sorgten Einbrecher in der Osttiroler Gemeinde Leisach für Unruhe. Sie verschafften sich über eine Kellertür Zutritt in ein Wohnhaus und stahlen dann Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter Tel.: 059133/7230-100
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