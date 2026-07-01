Keine „Liebesheirat“, aber viele gemeinsame Ziele

Für große Erheiterung sorgte dann ein Versprecher von Teix, als er Kautz nach erfolgter Wahl fragte, ob er die „Wahl zum Bürgermeister“ annehme. Kautz nahm‘s mit Humor, obwohl er sein langjähriges Ziel, endlich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, wieder nicht erreicht hatte (Herbert Kautz war zwischen 1993 und 2005 SPÖ-Bürgermeisters von Neunkirchen). Dennoch lobte auch er die gute Gesprächsbasis mit der ÖVP.