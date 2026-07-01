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Bürgermeister angelobt

Keine „Liebesheirat“, aber viele gemeinsame Ziele

Niederösterreich
01.07.2026 15:00
Teix (ÖVP), der mit nur neun Stimmen Vorsprung bei der Wahl als erster ins Ziel ging, ist wieder ...
Teix (ÖVP), der mit nur neun Stimmen Vorsprung bei der Wahl als erster ins Ziel ging, ist wieder Stadtchef von Neunkirchen. Kautz (SPÖ), der das auch wollte, ist nun sein Vize.(Bild: Doris Seebacher)
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Von Doris Seebacher

Keine „Liebesheirat“, aber viel Sympathie und gemeinsame Ziele zeichnet die neue, große Koalition in Neunkirchen aus. Am Montag wurde, so wie es sich bereits abgezeichnet hatte, Peter Teix (ÖVP) zum Bürgermeister und Günther Kautz (SPÖ) zum Vizebürgermeister vom neu angelobten Gemeinderat gewählt. 

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Nach Monaten voller Streit, Neuwahl und politischem Chaos soll in Neunkirchen nun wieder Ruhe einkehren. Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung wurde am Montag Peter Teix (ÖVP) mit 29 von 36 anwesenden Stimmen als Bürgermeister vom neu angelobten Gemeinderat bestätigt. Vizebürgermeister ist Günther Kautz (SPÖ).

Lobende Worte fand Teix für seinen Vize. „Ich bedankte mich bei Günther Kautz und seiner SPÖ, dass sie bereit sind, Neunkirchen nach vorne zu bringen“, so der Bürgermeister. Denn bereits die Koalitionsgespräche waren für ihn „fruchtend und respektvoll“. 

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Für große Erheiterung sorgte dann ein Versprecher von Teix, als er Kautz nach erfolgter Wahl fragte, ob er die „Wahl zum Bürgermeister“ annehme. Kautz nahm‘s mit Humor, obwohl er sein langjähriges Ziel, endlich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, wieder nicht erreicht hatte (Herbert Kautz war zwischen 1993 und 2005 SPÖ-Bürgermeisters von Neunkirchen). Dennoch lobte auch er die gute Gesprächsbasis mit der ÖVP. 

Jetzt wird zusammengearbeitet
Die neue ÖVP-SPÖ-Koalition verfügt über eine Mehrheit von 24 der insgesamt 37 Mandate und will einen Schlussstrich unter die turbulenten vergangenen Monate ziehen. Beide Politiker werben für einen neuen Umgang miteinander. „Neunkirchen braucht kein politisches Hickhack, sondern Zusammenarbeit“, betont Teix. Auch Kautz sprach von einem gemeinsamen Neustart und lädt alle Fraktionen zur Mitarbeit ein. 

Nun warten aber große Aufgaben auf die neue Stadtregierung: Die angespannte Finanzlage, die Belebung der Innenstadt und wichtige Infrastrukturprojekte verlangen rasch Lösungen. Nach den politischen Turbulenzen soll nun Sachpolitik im Mittelpunkt stehen. 

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