Fahrzeug stürzte in Wald, Auto räumte Moped ab

Gleich zwei heftige Unfälle ereigneten sich am Sonntag in Tirol. Am frühen Nachmittag stürzte ein Pkw in einen Wald ab. Die beiden Insassen wurden verletzt. Am Abend kollidierten ein Pkw und ein Moped. Die junge Lenkerin (15) wurde dabei erheblich verletzt.
Gegen 13.35 Uhr war ein 27-jähriger Deutscher aus München mit seinem Pkw in Thierberg in Kufstein unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er mit dem Fahrzeug in einen Wald.
Mehrere Bäume konnten einen weiteren Absturz über eine steile Böschung verhindern. Der Lenker und seine Beifahrerin (23) konnten das Fahrzeug durch das Panoramadach selbstständig verlassen.
Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.
Pkw kollidierte mit Moped
Am Abend folgte ein weiterer Unfall. Dieses Mal krachte es in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land)! Ein 64-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw in einen Kreisverkehr eingefahren. Der Lenker dürfte eine 15-jährige Mopedlenkerin zu spät bemerkt haben.
In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß. Das Mädchen kam zu Sturz und verletzte sich erheblich. Sie wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Hall eingeliefert. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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