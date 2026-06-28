First Win for Ogura, Martin Takes the Lead in the World Championship

Aprilia rider Jorge Martin took the MotoGP championship lead with a third-place finish at the Dutch Grand Prix in Assen. However, Sunday’s victory went to Japan’s Ai Ogura, who won his first Grand Prix in the premier class. It was the first victory by a Japanese rider in the premier class since Makoto Tamada won at Motegi in 2004. Marco Bezzecchi, who had been the championship leader until Assen, suffered a heavy crash and was thus unable to challenge his teammate Martin.