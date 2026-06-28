MotoGP in Assen
First Win for Ogura, Martin Takes the Lead in the World Championship
Ai Ogura celebrated his first MotoGP victory at the Dutch Grand Prix. The Japanese Trackhouse rider triumphed on Sunday ahead of his teammate Raul Fernandez and Aprilia’s Jorge Martin, who took the championship lead with a third-place finish. Marco Bezzecchi and KTM rider Pedro Acosta retired from the race.
Aprilia rider Jorge Martin took the MotoGP championship lead with a third-place finish at the Dutch Grand Prix in Assen. However, Sunday’s victory went to Japan’s Ai Ogura, who won his first Grand Prix in the premier class. It was the first victory by a Japanese rider in the premier class since Makoto Tamada won at Motegi in 2004. Marco Bezzecchi, who had been the championship leader until Assen, suffered a heavy crash and was thus unable to challenge his teammate Martin.
The result:
Martin initially held the lead from pole position and later battled with Sprint winner Raul Fernandez and Ogura. The two Aprilias from Team Trackhouse overtook the Spaniard with nine laps remaining. Ogura ultimately outpaced his teammate in the final stretch.
Bezzecchi’s Brutal Crash
Further back in the field, the sweltering heat set the stage for some wild scenes and fierce battles. On Lap 2, Bezzecchi lost control of his bike while leaning into Turn 16 and flew into the gravel at high speed. The Italian was thrown from his seat and rolled over several times. His condition was initially unclear. KTM ace Pedro Acosta retired due to physical problems.
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