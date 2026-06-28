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Knickte mit Fuß um

Gleitschirmpilot verletzte sich bei Startversuch

Tirol
28.06.2026 11:00
Bereits der Start misslang dem 53-Jährigen – Symbolbild.
Bereits der Start misslang dem 53-Jährigen – Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Noch bevor er richtig starten konnte, endete ein Flug eines Gleitschirmpiloten (53) am Samstag in Wenns (Tiroler Bezirk Imst). Der Mann verlor bei der Startphase Bodenkontakt und verletzte sich anschließend im Gelände.

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Der 53-jährige Einheimische wollte gegen 9.40 Uhr unterhalb der Larcher Alm im Gemeindegebiet von Wenns mit seinem Gleitschirm starten. Während des Starts verlor er jedoch mit den Füßen kurzzeitig den Bodenkontakt und setzte danach wieder auf dem Boden auf.

Er knickte mit dem linken Fuß um, stürzte noch während des Starts und blieb verletzt im Gelände liegen. Er konnte noch selbst den Notruf absetzen und wurde anschließend von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Martin 2“ sowie einer Polizeistreife aus dem Gelände geborgen. 

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