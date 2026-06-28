Offenisve gegen Kinderarmut mit drei Maßnahmen

Drei Punkte zur Abhilfe

Drei wesentliche Punkte sind darin enthalten: Räume für Kindergeburtstage, ein Sportpass sowie eine Kinderbuch-Aktion für alle Taferlklassler.

„Damit greifen wir allen unter die Arme, die sich Bücher oder eine Vereinsmitgliedschaft sowie die Sportausstattung nicht leisten können“, sagt SPÖ-Sozialstadtrat Stephan Schimanowa. Erste Anlaufstelle ist die Volkshilfe Mödling.