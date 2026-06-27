Tochter (23) fuhr Vater (51) mit Auto über den Fuß

Vater von Fahrzeug erfasst

Während die Frau mit dem Fahrzeug an ihrem Vater mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren ist, machte dieser plötzlich einen Schritt zur Seite. „Die Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen und überrollte mit ihrem Pkw den linken Fuß des Mannes“, schildert die Polizei.