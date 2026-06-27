Tochter (23) fuhr Vater (51) mit Auto über den Fuß

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Längenfeld (Bezirk Imst)! Eine 23-jährige Einheimische war mit ihrem Auto unterwegs, als ihr Vater (51) vor ihr einen Schritt zur Seite machte und sie über das Bein des Mannes fuhr.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Freitag gegen 13.17 Uhr in Oberlängenfeld. Dort war eine 23-jährige Einheimische mit ihrem Pkw talauswärts unterwegs. Direkt vor ihr war ihr 51-jähriger Vater zu Fuß unterwegs.
Zur selben Zeit kamen den beiden drei bislang unbekannte Motorradlenker entgegen. Der 51-Jährige wollte das Trio zur Rede stellen, da sie über eine Seitenstraße einer roten Ampel ausgewichen sein sollen.
Vater von Fahrzeug erfasst
Während die Frau mit dem Fahrzeug an ihrem Vater mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren ist, machte dieser plötzlich einen Schritt zur Seite. „Die Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen und überrollte mit ihrem Pkw den linken Fuß des Mannes“, schildert die Polizei.
Der 51-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit erheblichen Verletzungen vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.