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Saturday Night Fever

„Kultfaktor, mit dem man die Leute abholen kann!“

Tirol
28.06.2026 12:00
Verena Kollruss verkörpert Stephanie Mangano.
Verena Kollruss verkörpert Stephanie Mangano.(Bild: Amir Beganovic)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Die Proben für das Musical „Saturday Night Fever“ auf der Festung Kufstein laufen derzeit auf Hochtouren. Die „Krone“ war kürzlich hautnah dabei und sprach mit dem Regisseur sowie den Hauptdarstellern. Zudem haben wir unter all unseren Lesern und Usern Tickets verlost. 

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Mit John Travolta in der Hauptrolle wurde es im Jahr 1977 schlagartig weltweit berühmt. Die Uraufführung folgte 21 Jahre später im London Palladium am 5. Mai 1998. Im Jahr darauf feierte es am 21. Oktober 1999 im Minskoff Theater in New York die Broadway-Premiere. Die Rede ist vom Musical-Klassiker „Saturday Night Fever“.

Die Handlung kurz zur Erinnerung: Der junge Italo-Amerikaner Tony Manero arbeitet in der New Yorker Vorstadt Brooklyn in einem Farbenladen und verbringt die Samstagabende in der Disco „2001 Odyssey“, um dem eintönigen Arbeitsalltag zu entfliehen. Der Traum des 19-Jährigen: Brooklyn endlich verlassen und ein besseres Leben verbringen – natürlich an der Seite eines schönen Mädchens. Die Chance wittert Tony in einem Tanzwettbewerb in seiner Stamm-Disco. Um sich als glorreicher Sieger feiern lassen zu können, muss er nur noch seine angebetete Traumfrau – Stephanie Mangano – überzeugen, ihm auf das Tanzparkett zu folgen.

Andrea de Majo in der Hauptrolle als Tony Manero.
Andrea de Majo in der Hauptrolle als Tony Manero.(Bild: Amir Beganovic)
Die Proben für das Musical laufen derzeit auf Hochtouren.
Die Proben für das Musical laufen derzeit auf Hochtouren.(Bild: Amir Beganovic)
Regisseur Vanni Viscusi im Gespräch mit „Krone“-Redakteur Manuel Schwaiger.
Regisseur Vanni Viscusi im Gespräch mit „Krone“-Redakteur Manuel Schwaiger.(Bild: Amir Beganovic)

Viele Hits der Bee Gees
Musikalisch untermalt ist der Klassiker mit legendären Songs der Bee Gees wie „Stayin’ Alive“, „Night Fever“, „You Should Be Dancing“ oder „How Deep Is Your Love“.

In Tirol feiert „Saturday Night Fever“ heuer beim MusicalSommer Kufstein Ende Juli wieder seine Premiere. Damit jeder Tanzschritt perfekt passt und der Text auch sitzt, wird derzeit fleißig geübt. Am Freitag durfte auch die „Tiroler Krone“ einen Blick auf die Probebühne in Innsbruck werfen.

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Die Filmvorlage hat natürlich einen großen Einfluss auf unser Stück.

Regisseur Vanni Viscusi

„Hoffe, das Publikum geht nach Hause und tanzt“
„Die Filmvorlage hat natürlich einen großen Einfluss auf unser Stück“, verrät Regisseur Vanni Viscusi, „im Musical arbeiten wir viel mit der Fantasie und mehr mit der Show. Ich bin sehr verbunden mit der Originalversion vom Broadway.“ Welche Botschaft soll das Publikum nach der Aufführung mit nach Hause nehmen? „Ich hoffe, es geht nach Hause, ist glücklich und tanzt“, sagt Viscusi und fügt mit einem Lachen hinzu, dass „einige der Zuschauer vielleicht auch in einen Club gehen möchten und feiern“.

Persönlich fasziniert den Regisseur die Figur von Tony am meisten: „Vor allem seine Entwicklung. Ein junger Mann, der zuerst nur für den Samstagabend lebt, doch am Ende möchte er mehr, erwachsener sein und besser leben.“

Und was fasziniert die Hauptdarsteller Tony (Andrea de Majo) und Stephanie (Verena Kollruss) an diesem Musical? „Durch die Musik hat es einen Kultfaktor, mit dem man die Leute abholen kann. Das Discofeeling, das verbreitet wird, hat unglaublich viel Energie.“

Ein Schnappschuss von einem der „Krone“-Gewinner.
Ein Schnappschuss von einem der „Krone“-Gewinner.(Bild: Privat)

Tickets für alle Termine
Seine Premiere feiert „Saturday Night Fever“ am Freitag, dem 31. Juli, um 20 Uhr auf der Festung in Kufstein. Bis inklusive Sonntag, dem 16. August, gibt es elf Aufführungen des Kult-Musicals. Für den Fall einer wetterbedingten Verschiebung gibt es jeweils einen Ersatztermin. Der Einlass beginnt eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Ein Aufgang auf die Festung ist ab 15 Minuten vor Einlass möglich bzw. eine Stunde und 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. „Für alle Termine gibt es noch Tickets, nur nicht mehr in allen Kategorien“, heißt es von den Veranstaltern.

Hier gibt‘s Tickets

Alle Informationen rund um das Musical „Saturday Night Fever“ in Kufstein sind hier zu finden: musicalsommer.tirol

„Krone“-Leser schickten coole Fotos ein
Apropos Tickets: Die „Krone“ machte im Vorfeld ein Gewinnspiel, bei dem die Leserschaft aufgerufen war, die coolsten Tanzposen und 70er-Jahre-Looks einzusenden. Ein glücklicher Gewinner bekam zwei Karten der Kategorie 1 für die Vorstellung am 6. August sowie einen Aufenthalt in einem Best Alpine Wellness Hotel für zwei Personen und zwei Nächte. Neun weitere Teilnehmer durften sich über jeweils zwei Karten der Kategorie 1 für die Vorstellung am 6. August freuen. Wir wünschen allen Gewinnern eine glitzernde und bezaubernde Vorstellung!

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