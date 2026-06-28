„Kultfaktor, mit dem man die Leute abholen kann!“

„Hoffe, das Publikum geht nach Hause und tanzt“

„Die Filmvorlage hat natürlich einen großen Einfluss auf unser Stück“, verrät Regisseur Vanni Viscusi, „im Musical arbeiten wir viel mit der Fantasie und mehr mit der Show. Ich bin sehr verbunden mit der Originalversion vom Broadway.“ Welche Botschaft soll das Publikum nach der Aufführung mit nach Hause nehmen? „Ich hoffe, es geht nach Hause, ist glücklich und tanzt“, sagt Viscusi und fügt mit einem Lachen hinzu, dass „einige der Zuschauer vielleicht auch in einen Club gehen möchten und feiern“.