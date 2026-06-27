Pkw überschlug sich bei Crash gegen geparktes Auto

Heftiger Unfall in der Nacht auf Samstag in Innsbruck! Ein 34-jähriger Einheimischer kollidierte mit einem geparkten Pkw und überschlug sich dabei. Ein Alkomattest verlief positiv. Nun ist der Lenker ohne Schein.
Zum spektakulären Zwischenfall kam es in der Nacht auf Samstag in der Sonnenstraße in Innsbruck-Hötting. Dort war der 34-jährige Autolenker gegen 1.30 Uhr gemeinsam mit einem Beifahrer in Richtung Westen unterwegs.
Dabei kollidierte er mit einem geparkten Pkw. Sein Fahrzeug überschlug sich anschließend. Der Einheimische zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, sein Beifahrer blieb unverletzt.
Schein futsch, Auto Totalschaden
Die alarmierte Polizei führte einen Alkotest mit dem Lenker durch. Dieser ergab eine starke Alkoholisierung. Er musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. An seinem Fahrzeug entstand zudem Totalschaden.
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