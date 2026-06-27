Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grünes Licht

ÖBB-Pläne: Cityjets fürs Erlauftal

Niederösterreich
27.06.2026 12:00
Moderner wird die Strecke mit Akkuzügen wie die Cityjets.
Moderner wird die Strecke mit Akkuzügen wie die Cityjets.(Bild: ÖBB / Hummel)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Statt bis 2033 mit einer Elektrifizierung der Strecke zu warten, haben die ÖBB nun eine effizientere, und kostengünstigere, Variante.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die historische Bahn, die Pöchlarn mit Scheibbs verbindet, soll moderner werden. Ursprünglich war sogar eine Elektrifizierung mit Oberleitungen geplant. Damit die Bahn deutlich früher erneuert werden kann, haben die ÖBB ihren Plan überarbeitet.

„Die deutlich wirtschaftlichere Variante sind Akkuzüge“, heißt es. Damit bekommt die Strecke auch jene Garnituren, die bereits als „Cityjet Express“ auf anderen Strecken unterwegs sind. Gut für die Fahrgäste: die Akkuzüge haben deutlich mehr Sitzplätze, fahren schneller, haben Fahrradabstellplätze und man kann barrierefrei einsteigen.

Die Erlauftalbahn verkehrt zwischen Pöchlarn und Scheibbs im Mostviertel.
Die Erlauftalbahn verkehrt zwischen Pöchlarn und Scheibbs im Mostviertel.(Bild: zVf)

Nicht ganz glücklich mit den Änderungen sind Silke Dammerer und Anton Erber, beide ÖVP-Landtagsabgeordnete. „Die Akkuzüge sind eine gute Brückentechnologie, eine echte Elektrifizierung werden sie aber langfristig nicht ersetzen können.“ Dennoch sind sie froh darüber, dass die ÖBB an der Erlauftalbahn arbeitet.

ÖVP nicht wunschlos glücklich mit dem „ÖBB-Sparplan“.
ÖVP nicht wunschlos glücklich mit dem „ÖBB-Sparplan“.(Bild: VPNÖ)

Erst 2028 in Betrieb
Bevor die Akkuzüge fahren können, muss nun die Strecke einmal „auf Vordermann“ gebracht werden. 2027 werden in Wieselburg drei Bahnübergänge modernisiert und mit Schranken ausgestattet: bei der Brauerei, an der Manker Straße und bei der Zufahrt zur Firma ZKW. Doch die gesamte Strecke von Pöchlarn bis Scheibbs wird genau geprüft. Frühestens kann man mit den Akkuzügen ab Ende des Jahres 2028 fahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.06.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
123.949 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.904 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
114.069 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
959 mal kommentiert
Ausland
200 Tote in Spanien, extreme Tropennächte in Wien
823 mal kommentiert
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur ...
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
801 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf