ÖBB-Pläne: Cityjets fürs Erlauftal

Erst 2028 in Betrieb

Bevor die Akkuzüge fahren können, muss nun die Strecke einmal „auf Vordermann“ gebracht werden. 2027 werden in Wieselburg drei Bahnübergänge modernisiert und mit Schranken ausgestattet: bei der Brauerei, an der Manker Straße und bei der Zufahrt zur Firma ZKW. Doch die gesamte Strecke von Pöchlarn bis Scheibbs wird genau geprüft. Frühestens kann man mit den Akkuzügen ab Ende des Jahres 2028 fahren.