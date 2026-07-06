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Typische Fehler beim Sofakauf vermeiden

SalesPromotion
06.07.2026 11:55
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(Bild: Adobe Stock/ Aliaksandra)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ein neues Sofa gehört zu jenen Anschaffungen, die man über viele Jahre nutzt. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Couch zwar im Möbelhaus überzeugt hat, zuhause aber nicht den eigenen Anforderungen entspricht. XXXLutz verrät, an welchen Fehlern beim Sofakauf das liegt und wie Sie diese vermeiden können.

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Fehler Nr. 1: Den Alltag nicht mitdenken
Viele Sofas werden nach Stil und Farbe ausgewählt. Dabei sollte zuerst klar sein, wie die Couch genutzt wird: als TV-Sofa, Familienmittelpunkt, Gästebett, Leseplatz oder gelegentlicher Arbeitsplatz. Hilfreiche Fragen vor dem Sofakauf sind:

  • Wie viele Personen nutzen das Sofa regelmäßig?
  • Wird darauf eher gesessen, gelegen oder geschlafen?
  • Kommen häufig Gäste?
  • Gibt es Kinder oder Haustiere?
  • Soll das Sofa flexibel erweiterbar sein?
(Bild: Adobe Stock/ mirki)

Fehler Nr. 2: Den verfügbaren Platz falsch einschätzen
In weitläufigen Ausstellungsräumen wirken Sofas häufig kleiner, als sie tatsächlich sind. Im eigenen Wohnzimmer kann dieselbe Couch plötzlich wuchtig wirken und Laufwege blockieren. Prüfen Sie daher nicht nur die Stellfläche, sondern auch:

  • Abstand zu Couchtisch, Fernseher und Durchgängen
  • Platz für zusätzliche Möbel wie Sessel, Hocker oder Beistelltische
  • Türen, Stiegenhaus, Aufzug und Transportwege
  • Höhe des Sofas bei Fensterbänken, Heizkörpern oder Fensterflügeln
  • Platz für Relax- oder Ausziehfunktion

Gerade bei Ecksofas oder Wohnlandschaften hilft es, die Maße zu Hause mit Klebeband am Boden zu markieren.

(Bild: Adobe Stock/ ColorfulFlowerStudio)

Fehler Nr. 3: Überflüssige Funktionen wählen
Relaxfunktion, Stauraum oder Schlaffunktion wirken beim Ausprobieren oft überzeugend. Entscheidend ist aber, ob diese Extras im Alltag wirklich gebraucht werden. Überlegen Sie, welche Anforderungen Sie tatsächlich haben:

  • Ein Schlafsofa ist gefragt, wenn regelmäßig Gäste übernachten.
  • Stauraum ist praktisch, wenn Decken und Kissen schnell erreichbar bleiben sollen.
  • Eine Relaxfunktion lohnt sich, wenn Sie beim Entspannen, Lesen oder Fernsehen gern die Füße hochlegen.

Fehler Nr. 4: Den Bezug nur nach der Optik auswählen
Ein eleganter Stoff kann im Möbelhaus besonders hochwertig wirken. Im Alltag zählen jedoch Pflegeleichtigkeit, Robustheit und Fleckenunempfindlichkeit mindestens genauso stark.

Für Familien, Haushalte mit Haustieren oder bei häufigem Besuch eignen sich strukturierte, melierte und dicht gewebte Stoffe besonders gut. Sie kaschieren Gebrauchsspuren besser als glatte, einfarbige Bezüge. Auch die Reinigung sollte vor dem Kauf geklärt werden: Lassen sich Flecken einfach entfernen? Ist der Bezug abwischbar oder schonend zu reinigen?

Fehler Nr. 5: Nur kurz Probe sitzen
Ein kurzes Hinsetzen im Möbelhaus reicht selten aus, um den langfristigen Komfort und die Qualität zu beurteilen. Viele Sofas fühlen sich im ersten Moment angenehm an, zeigen aber erst nach einigen Minuten, ob Sitzhöhe, Sitztiefe und Polsterung wirklich passen.

(Bild: Adobe Stock/ Masque)

Nehmen Sie sich Zeit zum Probesitzen und testen Sie unterschiedliche Positionen: aufrecht sitzen, zurücklehnen, hinlegen, aufstehen. Die Füße sollten bequem den Boden berühren, während Knie und Hüfte eine entspannte Haltung einnehmen. Setzen Sie sich bewusst auf verschiedene Bereiche, belasten Sie die Sitzkanten und achten Sie darauf, ob die Polsterung wieder in Form kommt.

Fehler Nr. 6: Nur auf den Preis achten
Ein günstiges Sofa kann langfristig teuer werden, wenn Polsterung, Bezug oder Mechanik früh nachlassen. Umgekehrt lohnt sich ein höherer Preis vor allem dann, wenn Materialien, Konstruktion und Komfort überzeugen. Auch Garantie- und Gewährleistungsbedingungen können dabei eine hilfreiche Orientierung bieten.

Achten Sie daher auf ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis: stabile Verarbeitung, langlebige Polsterung, strapazierfähige Bezüge und hochwertige Funktionen – besonders bei Schlaf- oder Relaxsofas.

(Bild: Adobe Stock/ Geber86)

FAQ: Häufige Fragen zum Sofakauf

Welche Sofagröße passt in mein Wohnzimmer?
Als Faustregel gilt: Die Couch sollte maximal etwa zwei Drittel der Wandlänge einnehmen, an der sie steht. Planen Sie außerdem mindestens 60 bis 80 Zentimeter Bewegungsfläche zu Couchtisch, Türen und anderen Möbeln ein.

Wie erkenne ich, ob ein Sofa bequem ist?
Ein Sofa ist bequem, wenn Sitzhöhe, Sitztiefe und Polsterung zu Ihren Gewohnheiten passen. Testen Sie im Möbelhaus mehrere Sitzpositionen und bleiben Sie ruhig etwas länger sitzen.

Welche Sitztiefe ist ideal?
Die ideale Sitztiefe hängt stark von Körpergröße und Nutzungsverhalten ab. Für aufrechtes Sitzen eignen sich eher geringere Sitztiefen. Wer sich gern entspannt zurücklehnt oder liegt, profitiert von tieferen Sitzflächen.

Welcher Bezug eignet sich für Kinder und Haustiere?
Pflegeleichte, robuste und dicht gewebte Stoffe sind besonders alltagstauglich. Strukturierte oder melierte Bezüge kaschieren Flecken, Tierhaare und Gebrauchsspuren oft besser.

Lohnt sich ein Sofa mit Schlaffunktion?
Ja, wenn regelmäßig Gäste übernachten oder das Sofa gelegentlich als zusätzlicher Schlafplatz genutzt wird. Wichtig sind eine komfortable Liegefläche, einfache Umwandlung und stabile Mechanik.

Worauf sollte ich bei Relaxfunktionen achten?
Relaxfunktionen sollten nicht nur bequem sein, sondern auch zum Raum passen. Prüfen Sie, wie viel Platz die Funktion nach vorne oder hinten benötigt.

(Bild: Adobe Stock/ Daniel)

Fazit: Den Sofakauf besser planen – mit XXXLutz
Ein Sofa sollte nicht nur im Möbelhaus überzeugen, sondern vor allem im eigenen Alltag bestehen. Wer Platzbedarf, Komfort, Bezug, Qualität, Funktionen und Nutzung frühzeitig prüft, vermeidet typische Fehlkäufe und findet eine Couch, die langfristig Freude macht.

Bei XXXLutz profitieren Sie von einer großen Auswahl an Sofas und Couches – von kompakten 2-Sitzern über flexible Ecksofas bis hin zu großzügigen Wohnlandschaften und praktischen Schlafsofas. Bei einem Besuch in den Einrichtungshäusern erwarten Sie kompetente Beratung durch geschulte Profis, eine große Sortimentsvielfalt, attraktive Preise und Service wie Lieferung und Montage. Durch eine professionelle Planung finden Sie genau das Sofa, das zu Ihrem Zuhause passt!

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