Typische Fehler beim Sofakauf vermeiden

Ein neues Sofa gehört zu jenen Anschaffungen, die man über viele Jahre nutzt. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Couch zwar im Möbelhaus überzeugt hat, zuhause aber nicht den eigenen Anforderungen entspricht. XXXLutz verrät, an welchen Fehlern beim Sofakauf das liegt und wie Sie diese vermeiden können.