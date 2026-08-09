Sekerlioglu: „Bezeichnend für unsere Situation“

„Keine Alternativen auf der Bank“

Immerhin gab’s trotz der schmerzlichen 0:1-Niederlage gegen die Young Violets gleich zwei Offensiv-Lichtblicke bei den „Wölfen“: Mit dem 17-jährigen Marek Kolodziejczyk und dem 18-jährigen Patrizio Rupp durften gleich zwei Kicker, die in der letzten Saison noch in der Akademie kickten, erstmalig Profi-Luft schnuppern. Und sie machten ihre Sache bei der Premiere richtig gut. „Es spricht für sie, dass nach ihren Einwechslungen unser Flow nach vorne nicht abgerissen ist“, so Sekerlioglu, der aber auch weiß: „Es ist natürlich bezeichnend für unsere aktuelle Situation, dass ich zwei so junge Burschen bringen muss – weil auf der Bank sonst einfach keine Alternativen sitzen.“