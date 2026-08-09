Sekerlioglu: „Bezeichnend für unsere Situation“

Und täglich grüßt an der Traisen das Murmeltier – oder halt eben die Flaute vor dem Tor. Nach zwei Liga-Spielen hält St. Pölten bei null Treffern und ebenso vielen Punkten, netzte auch im Cup bei Drittligist Tillmitsch über 90 Minuten nur ein einziges Mal. Saison-Start missglückt?
„Ich sehe das nicht so, habe von Anfang an gesagt, dass es eine schwierige Saison werden wird“, winkt SKN-Trainer Cem Sekerlioglu entschieden ab, findet aber deutliche Worte: „Wir haben keinen Goalgetter ala Ronivaldo im Kader, der zwei Top-Chance für ein Tor braucht. Dass wir dennoch viel zu viele Möglichkeiten liegen lassen, ist ein Fakt.“
Offensive-Verstärkungen bleiben blass
Hilft natürlich nicht, wenn die Offensiv-Verstärkungen Gabbichler, Wanner und Hartwig eben noch nicht als solche agieren, blass bleiben. „Machst du keine Tore, ist der Start, so wie er passiert ist, die logische Konsequenz. Aber allzu lang dürfen wir uns damit nicht aufhalten.“ Bringt ja auch nix, trotz schwächstem Saisonstart seit 2021, als man zuletzt keinen Zähler aus den ersten beiden Liga-Partien mitnahm ...
„Keine Alternativen auf der Bank“
Immerhin gab’s trotz der schmerzlichen 0:1-Niederlage gegen die Young Violets gleich zwei Offensiv-Lichtblicke bei den „Wölfen“: Mit dem 17-jährigen Marek Kolodziejczyk und dem 18-jährigen Patrizio Rupp durften gleich zwei Kicker, die in der letzten Saison noch in der Akademie kickten, erstmalig Profi-Luft schnuppern. Und sie machten ihre Sache bei der Premiere richtig gut. „Es spricht für sie, dass nach ihren Einwechslungen unser Flow nach vorne nicht abgerissen ist“, so Sekerlioglu, der aber auch weiß: „Es ist natürlich bezeichnend für unsere aktuelle Situation, dass ich zwei so junge Burschen bringen muss – weil auf der Bank sonst einfach keine Alternativen sitzen.“
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