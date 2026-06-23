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Neue Richtung

Sturm trennt sich von Technischem Direktor

Steiermark
23.06.2026 18:55
Parensen, Schunk, Ingolitsch (v. links) – dieses Trio gibt‘s künftig nicht mehr.
Parensen, Schunk, Ingolitsch (v. links) – dieses Trio gibt‘s künftig nicht mehr.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der SK Sturm gab eine – nicht mehr wirklich überraschende – Personalentscheidung bekannt. Demnach trennen sich die Grazer von Benjamin Schunk, dem Technischen Direktor.

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Der 34-jährige Deutsche kam im Jänner 2025 nach Graz, war zuvor unter anderem für Bayer Leverkusen in verschiedenen Funktionen tätig und verlässt nun mit sofortiger Wirkung den Verein. „Ich möchte mich bei Benjamin Schunk für seinen großen Einsatz und seine Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren bedanken. Er kam in einer Zeit des Umbruchs nach Graz, die nicht immer einfach war und hat stets mit Akribie und Hingabe gearbeitet. Dennoch wollen wir auf der Position des Kaderplaners bzw. Technischen Direktors in Zukunft einen neuen Weg einschlagen und uns anders ausrichten, daher haben wir uns gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen“, wird Sportchef Michael Parensen zitiert.

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