Firmen und Institutionen mit buntem Ferienprogramm

Die Sommer UNI Osttirol bietet heuer einmal mehr ein Angebot mit viel Wissenschaft für interessierte Kinder und Jugendliche an. Dabei geht es um Kreativität, Bildung und Wissenschaft. Anmeldung noch möglich.
Mit einer ganzen Menge Wissenschaft, Natur, Technik und Kultur findet in diesem Sommer erneut die Sommer UNI Osttirol für Kinder und Jugendliche statt. Vom 14. Juli bis zum 1. September organisieren die Innos GmbH, das Museum Aguntum, das Haus des Wassers, Natopia, das Osttiroler Kulturnetzwerk und die Junge Uni Innsbruck ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.
Die Sommer UNI verbindet Bildung, Kreativität und Wirtschaft auf einzigartige Weise.
Barbara Hassler, GF INNOS GmbH
Das Angebot richtet sich an alle von sechs bis 18 Jahren. Auf dem Programm stehen Workshops sowie Exkursionen, bei denen geforscht, experimentiert oder gestaltet wird. So können etwa Wasserphänomene erforscht sowie in die Welt der Römer oder gar in die Steinzeit eingetaucht werden. Auch hochmoderne Industrieroboter stehen bereit und dürfen von den jungen Teilnehmern genutzt werden, um ihre Programmierfähigkeiten zu testen.
Verantwortliche sind vom bunten Angebot überzeugt
„Die Sommer UNI verbindet Bildung, Kreativität und Wirtschaft auf einzigartige Weise. Besonders wichtig ist uns dabei, junge Menschen frühzeitig für MINT-Themen zu begeistern und ihnen einen praxisnahen Zugang zu Wissenschaft und Technik zu ermöglichen“, betont Barbara Hassler, Geschäftsführerin der INNOS GmbH.
Auch Claudia Moser, Mitarbeiterin des Archäologischen Parks Aguntum und des dazugehörigen Museums in Dölsach, unterstreicht den Mehrwert der Veranstaltung: „Durch das gemeinsame Engagement zahlreicher regionaler Partner entstehen Angebote, die Neugierde wecken und jungen Menschen spannende Einblicke in Wissenschaft, Geschichte, Natur und Kultur ermöglichen.“
Die Workshops finden in etlichen Teilen Osttirols statt – etwa in Lienz, Heinfels, Sillian, St. Jakob im Defereggental und Dölsach. Alle Infos samt Anmeldung gibt es online unter www.innos.at
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