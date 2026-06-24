Firmen und Institutionen mit buntem Ferienprogramm

Das Angebot richtet sich an alle von sechs bis 18 Jahren. Auf dem Programm stehen Workshops sowie Exkursionen, bei denen geforscht, experimentiert oder gestaltet wird. So können etwa Wasserphänomene erforscht sowie in die Welt der Römer oder gar in die Steinzeit eingetaucht werden. Auch hochmoderne Industrieroboter stehen bereit und dürfen von den jungen Teilnehmern genutzt werden, um ihre Programmierfähigkeiten zu testen.