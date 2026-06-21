Final Training Session
ÖFB Provides Final Update Ahead of Match Against Argentina
Austria’s national team trained with a full squad on the day before their World Cup match against Argentina. Even Stefan Posch, who was wearing a special splint following the jaw fracture he sustained in the opening match against Jordan (3–1), was on the field at Southern Methodist University in Dallas on Sunday.
The right back, who returned to training on Saturday, is expected to be available for Monday’s (7 p.m.) match against the world champions.
Messi Arrives Later
Meanwhile, the Argentines were still training at their World Cup headquarters in Kansas City and didn’t take the short flight to Dallas until Sunday afternoon (local time).
The Austrians had already traveled from California on Saturday and are staying in the center of the Texan metropolis. Dallas Stadium, which seats 70,649 spectators during the World Cup, is located 30 km west in the neighboring city of Arlington.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.