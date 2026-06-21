855 Vereine sorgen in NÖ für schöne Dörfer

Die Förderaktion von 2500 Euro für Projekte sei ein Anreiz, wichtiger sei aber hinter die Projekte zu schauen. Pernkopf: „Die Dorferneuerung zeigt, was Niederösterreich ausmacht: Menschen, die aus Liebe zu ihrer Heimat anpacken und Werte wie Gemeinschaft, Tradition und Zusammenhalt leben. Gerade in unsicheren Zeiten sind sie Mutmacher und Heimatmacher.“ Die Zwischenbilanz: In mehr als vier Jahrzehnten wurden mehr als 15.000 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro realisiert.