855 Vereine sorgen in NÖ für schöne Dörfer

Positiv-Rekord: Immer mehr Menschen, inzwischen mehr als 30.000, sind im Rahmen der Niederösterreichischen Dorferneuerung aktiv. Dafür gibt es Dank und Anerkennung des zuständigen Landesvizes Stephan Pernkopf.
In Zeiten, die von Unsicherheit, rasanten Veränderungen und globalen Krisen geprägt sind, zeigt sich ein klarer Trend: Immer mehr Menschen suchen aktiv nach Heimatgefühl, Gemeinschaft und Verlässlichkeit. Brauchtum und Vereine erleben so eine spürbare Aufwertung.
200 neue Vereine in drei Jahren!
Auch bei der NÖ-Dorf- und Stadterneuerung ist das erkennbar: 855 Vereine mit mehr als 30.000 Mitgliedern sind unter ihrem Dach aktiv. Allein in den vergangenen drei Jahren wurden 200 neue Vereine aufgenommen. „Und mit rund 400 eingereichten Projekten verzeichnet die Förderaktion ,Stolz auf unser Dorf’ heuer einen Rekord“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf.
Die Förderaktion von 2500 Euro für Projekte sei ein Anreiz, wichtiger sei aber hinter die Projekte zu schauen. Pernkopf: „Die Dorferneuerung zeigt, was Niederösterreich ausmacht: Menschen, die aus Liebe zu ihrer Heimat anpacken und Werte wie Gemeinschaft, Tradition und Zusammenhalt leben. Gerade in unsicheren Zeiten sind sie Mutmacher und Heimatmacher.“ Die Zwischenbilanz: In mehr als vier Jahrzehnten wurden mehr als 15.000 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro realisiert.
Eine Vorzeigeregion liegt im Bezirk Horn: Nach sechs Neugründungen gibt es in allen Katastralgemeinden von Weitersfeld einen Dorferneuerungsverein. Die Größe reicht von einer Handvoll bis zu 80 Mitgliedern, die teilweise nahezu eine ganze Ortschaft umfassen. Besonders bemerkenswert ist der heuer initiierte Dorferneuerungsverein Rassingdorf, der mit bereits 30 Mitgliedern rund die Hälfte der Einwohner des Ortes vereint.
An der Spitze ist die 1987 geborene Obfrau Kerstin Silberbauer. Beinahe alle Obleute in Weitersfelds Katastralgemeinden – von Untermixnitz bis Heinrichsdorf – sind nicht älter als 40 Jahre. Die geplanten Projekte reichen dort von der Renovierung des Gemeinschaftsraumes über Spielplatz- und Infrastrukturmaßnahmen bis hin zu Begrünungs- und Ortsgestaltungsprojekten. Ziel ist es, das Dorf nachhaltig lebenswerter zu gestalten.
Die Dorferneuerung ist eine Zukunftsbewegung. Gemeinsam erneuern wir unsere Städte und Dörfer in Niederösterreich
Landesvize Stephan Pernkopf
Bild: NLK Pfeiffer
„Die Dorferneuerung bildet die soziale Basis in den Orten. Alle, die sich engagieren, schaffen so Zusammenhalt und haben Vorbildwirkung für die nächste Generation, auch bei der Weitergabe von Traditionen. Über die Ortsgrenzen hinweg wird organisiert, erneuert und der gemeinsame Lebensraum gestaltet. Für mich ist jeder einzelne Verein ein wertvoller Grundstein unserer Lebensqualität in Weitersfeld“, lobt Bürgermeister Stefan Mader.
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