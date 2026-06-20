Diebestour am Sportplatz: Unfall nach Verfolgung

Ein Handy, Kleidungsstücke und einen Fußball soll ein 29-Jähriger nächtens von einem Sportplatz in der Obersteiermark entwendet haben. Die Polizei war rasch vor Ort, der mutmaßliche Dieb flüchtete und baute einen Unfall.
Kurz nach Mitternacht wurde am Samstag der Polizei ein Diebstahl am Sportplatz von Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gemeldet. Mehrere Kleidungsstücke und ein Mobiltelefon seien verschwunden. Das Handy wurde noch während der Anfahrt der Polizisten in einem vor dem Sportplatz geparkten Pkw geortet. Unterdessen lief der mutmaßliche Dieb vom Tatort davon.
Dieb kam Polizei plötzlich entgegen
Als sich die Polizisten an seine Fersen hefteten, rannte der 29-Jährige zurück zu seinem Wagen, die Streife verlor zunächst seine Spur. Kurz danach kam es in Göriach zu einer Zufallsbegegnung: Polizei und Flüchtiger kamen einander entgegen, die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Mehrere Anhalte-Versuche scheiterten, der Verdächtige raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter Richtung Au. Weit kam er allerdings nicht: In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und landete in einem Bachbett.
Ein weiterer Fluchtversuch zu Fuß wurde von den Beamten vereitelt, der 29-Jährige, der keine aufrechte Lenkberechtigung hat, blieb letztlich stehen. Den Alkoholtest verweigerte er. Beim Unfall hatte er Verletzungen unbestimmten Grades erlitten, das Rote Kreuz brachte ihn ins LKH Leoben. Im Wagen des Verdächtigen wurde ein Rucksack mit dem gesuchten Handy, Kleidung und einem Fußball gefunden.
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