Diebestour am Sportplatz: Unfall nach Verfolgung

Dieb kam Polizei plötzlich entgegen

Als sich die Polizisten an seine Fersen hefteten, rannte der 29-Jährige zurück zu seinem Wagen, die Streife verlor zunächst seine Spur. Kurz danach kam es in Göriach zu einer Zufallsbegegnung: Polizei und Flüchtiger kamen einander entgegen, die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Mehrere Anhalte-Versuche scheiterten, der Verdächtige raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter Richtung Au. Weit kam er allerdings nicht: In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und landete in einem Bachbett.