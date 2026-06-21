Biker (23) prallte gegen stehendes Auto: Verletzt!

Mit erheblichen Verletzungen endete eine heftige Kollision mit einem Pkw für einen 23-jährigen Motorradfahrer am Freitag in Landeck! Der Biker prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Pkw und kam zu Sturz.
Ereignet hatte sich der folgenschwere Zwischenfall am Freitag gegen 13 Uhr auf der Tiroler Straße in Landeck. Dort musste eine 47-jährige Deutsche ihren Pkw im Stadtzentrum an der sogenannten „Perjener Kreuzung“ wegen eines Linienbusses abrupt abbremsen. Der Bus war aus der Haltestelle in die Straße eingefahren.
Ein nachfolgender 23-jähriger einheimischer Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Er kam dabei zu Sturz und verletzte sich erheblich. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu wechselseitigen Verkehrsanhaltungen.
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