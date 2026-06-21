Biker (23) prallte gegen stehendes Auto: Verletzt!

Ereignet hatte sich der folgenschwere Zwischenfall am Freitag gegen 13 Uhr auf der Tiroler Straße in Landeck. Dort musste eine 47-jährige Deutsche ihren Pkw im Stadtzentrum an der sogenannten „Perjener Kreuzung“ wegen eines Linienbusses abrupt abbremsen. Der Bus war aus der Haltestelle in die Straße eingefahren.