Alkolenker wich Hirsch aus und prallte gegen Baum

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Samstag im Tiroler Prutz (Bezirk Landeck): Ein 22-jähriger Einheimischer wich einem Hirsch aus und prallte daraufhin frontal gegen einen Baum. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Lenker zuvor wohl zu tief ins Glas geschaut hatte.
Der 22-Jährige war mit seinem Pkw gegen 0.25 Uhr auf der Kaunertaler Straße in Richtung Prutz unterwegs. Dort hätte ein Hirsch vor dem Pkw die Fahrbahn überquert.
Der Lenker konnte diesem zwar noch ausweichen, geriet mit dem Fahrzeug jedoch von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der junge Mann wurde dabei erheblich verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht werden. Der Pkw wurde stark beschädigt.
Lenker war alkoholisiert
Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Prutz und Kaus mit 52 Feuerwehrleuten, die Rettung sowie ein Notarzt und zwei Polizeistreifen.
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