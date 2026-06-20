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Nein zu Kindergarten:

Endgültiger Todesstoß für EKZ im Herzen der Stadt?

Niederösterreich
20.06.2026 10:00
Steppenlandschaft unweit des Stadtzentrums. 2008 kaufte Investor Reinhold Frasl den Grund von ...
Steppenlandschaft unweit des Stadtzentrums. 2008 kaufte Investor Reinhold Frasl den Grund von der damaligen Gärtnerei Hahn und wollte ein EKZ in der Innenstadt errichten.(Bild: Stadtgemeinde Zwettl)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Die Zeit drängt und damit sagt die Stadt Zwettl „Nein“ zum Kindergarten im Fachmarktzentrum. Sie will auch den Brückenbau komplett neu bewerten. Damit droht dem Projekt das Aus, denn auch schon mit dem Bekenntnis zum gemeinsamen Bau der Brücke für den Einkaufstempel entstand dieser bisher nicht.

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Vielleicht hat es jetzt der Stadt Zwettl endgültig zu lange gedauert. Denn schon 2008 kaufte Investor Reinhold Frasl 9000-m2-Areal der Gärtnerei Hahn im Herzen von Zwettl, um darauf ein Einkaufszentrum (EKZ) zu bauen. Die Stadtväter widmeten dafür das Grundstück auch noch um, was den Wert damit weit mehr als verdoppelte. Nachdem es lange still wurde und das Areal schon fast „zum Wald“ zuwachse, wie Stadtchef Franz Mold Ende 2025 betonte, gab es neue Bemühungen von Frasl: Ein „Fachmarktzentrum“ könne Ärztezentrum, betreutes Wohnen, Gastronomie und Unterhaltung unterbringen, auch ein neuer Kindergarten samt Tagesbetreuungseinrichtung könnte entstehen.

Stadtchef und Vize sprechen Machtwort
„Nein zum Kindergarten im Einkaufszentrum“ heißt es nun von Mold und seinem Vize Alexander Leutgeb. Die Landesförderung für die Kinderstätte sei an Fristen gekoppelt, ein Zuwarten auf Frasls Projekt würde die zugesagten Gelder aufs Spiel setzen. Man baue das eigene Gebäude aus. Zudem wäre man um die Qualität der Betreuung besorgt, weil die Kleinen auf der Freifläche eines begrünten Flachdachs des EKZ’s spielen müssten.

Endgültiger Todesstoß für das Frasl-Projekt könnte nun aber sein, dass die Stadt auch den Bau einer für das EKZ nötigen Brücke neu bewerten will. „Sollte ein deutlich kleineres Vorhaben entstehen, könnte eine Brücke nicht mehr notwendig sein“, so die Stadt.

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