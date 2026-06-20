Endgültiger Todesstoß für EKZ im Herzen der Stadt?

Vielleicht hat es jetzt der Stadt Zwettl endgültig zu lange gedauert. Denn schon 2008 kaufte Investor Reinhold Frasl 9000-m2-Areal der Gärtnerei Hahn im Herzen von Zwettl, um darauf ein Einkaufszentrum (EKZ) zu bauen. Die Stadtväter widmeten dafür das Grundstück auch noch um, was den Wert damit weit mehr als verdoppelte. Nachdem es lange still wurde und das Areal schon fast „zum Wald“ zuwachse, wie Stadtchef Franz Mold Ende 2025 betonte, gab es neue Bemühungen von Frasl: Ein „Fachmarktzentrum“ könne Ärztezentrum, betreutes Wohnen, Gastronomie und Unterhaltung unterbringen, auch ein neuer Kindergarten samt Tagesbetreuungseinrichtung könnte entstehen.