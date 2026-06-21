Drei Kärntner Pfarren sammeln für Glocke in Indien

Drei Kärntner Pfarren, die sich einen Priester teilen, wollen für dessen indische Heimatregion aktiv werden: Ein neu gegründeter Verein will eine Glocke stiften und die Menschen mit dem Notwendigen versorgen.
In Keutschach, Schiefling am See und Maria Wörth kümmert sich Priester Joseph Lakkapamu um die Katholiken – und diese wollen sich nun um die Menschen in seiner Heimatregion in Indien kümmern.
Im April des Vorjahres hatte der Priester eine Reise nach Indien organisiert. Nicht nur die Sehenswürdigkeiten wurden bestaunt, die Kärntner Gruppe besuchte auch seine Heimatpfarre in der Diözese Eluru im Süden Indiens. Zum Bau des dortigen Gotteshauses hatten die drei Kärntner Pfarrgemeinden maßgeblich beigetragen. Die kleine Kirche ist nahezu fertiggestellt, es fehlt allerdings die Glocke. „Eine Kirche ohne Glocke - da müssen wir helfen! Wir spenden eine Glocke für das Heimatdorf unseres Priesters Joseph in Indien“, findet nicht nur der Keutschacher Architekt Heimo Kramer.
Dorffest am Samstag, 4. Juli, auf dem Schlossareal in Keutschach ab 16 Uhr.
Alle Vereine der Gemeinde arbeiten und feiern mit.
Attraktionen für Kinder (ab 16 Uhr), ein Kulturprogramm (ab 17.40 Uhr: Hans Ogris & Talente, Kinder der Volkstanzgruppe Keutschach, Volksschule und Kindergarten), Bieranstich (ab 19.30 Uhr) und Live-Musik mit Steirerzeit sowie kulinarische Köstlichkeiten fehlen nicht.
Bei dem Fest präsentiert sich auch der Verein „Glocke für Indien“ und sammelt für die Unterstützung der indischen Heimatregion des beliebten Priesters Joseph.
Mit weiteren engagierten Mitgliedern der drei Pfarren hat er den Verein „Glocke für Indien“ gegründet. Gertraud Vratanar ist für die Pfarre Schiefling im Vorstand, Hannes Paulitsch für die Pfarre Keutschach, Claudia Gönitzer für die Pfarre Maria Wörth und Heimo Kramer fungiert als Obmann.
Finanzieren will der junge Verein nicht nur die Kirchenglocke, sondern auch der Bau eines Brunnens, die Errichtung einer Wasserpumpe für die Felder sowie Sachspenden für die Einwohner. „Glocke für Indien“ will auch Schultaschen, Hefte und Bleistifte für die Kinder sowie Medikamente für die älteren Menschen organisieren und Lebensmittel und Kleidung bereitstellen.
Erstes Fest am 4. Juli
Spenden sollen bei Veranstaltungen in den drei Gemeinden gesammelt werden, beispielsweise beim Dorffest in Keutschach am Samstag, 4. Juli.
Ab 22. Juni gibt es Informationen zum Verein und zu Veranstaltungen auch auf http://www.glocke-indien.at/
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