Drei Kärntner Pfarren sammeln für Glocke in Indien

Dorffest am Samstag, 4. Juli, auf dem Schlossareal in Keutschach ab 16 Uhr.

Alle Vereine der Gemeinde arbeiten und feiern mit.

Attraktionen für Kinder (ab 16 Uhr), ein Kulturprogramm (ab 17.40 Uhr: Hans Ogris & Talente, Kinder der Volkstanzgruppe Keutschach, Volksschule und Kindergarten), Bieranstich (ab 19.30 Uhr) und Live-Musik mit Steirerzeit sowie kulinarische Köstlichkeiten fehlen nicht.

Bei dem Fest präsentiert sich auch der Verein „Glocke für Indien“ und sammelt für die Unterstützung der indischen Heimatregion des beliebten Priesters Joseph.