Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Verein hilft

Drei Kärntner Pfarren sammeln für Glocke in Indien

Kärnten
21.06.2026 14:01
Gertraud Vratanar, Hannes Paulitsch, Franz Pemberger, Herta Pucher, Heimo Kramer, Claudia ...
Gertraud Vratanar, Hannes Paulitsch, Franz Pemberger, Herta Pucher, Heimo Kramer, Claudia Gönitzer und Priester Joseph Lakkapamu: Sie wollen eine Glocke für Indien und Hilfe für die Menschen in der Heimat ihres Seelsorgers.(Bild: Verein Glocke für Indien)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Drei Kärntner Pfarren, die sich einen Priester teilen, wollen für dessen indische Heimatregion aktiv werden: Ein neu gegründeter Verein will eine Glocke stiften und die Menschen mit dem Notwendigen versorgen.

0 Kommentare

In Keutschach, Schiefling am See und Maria Wörth kümmert sich Priester Joseph Lakkapamu um die Katholiken – und diese wollen sich nun um die Menschen in seiner Heimatregion in Indien kümmern.

(Bild: Verein Glocke für Indien)
(Bild: Verein Glocke für Indien)

Im April des Vorjahres hatte der Priester eine Reise nach Indien organisiert. Nicht nur die Sehenswürdigkeiten wurden bestaunt, die Kärntner Gruppe besuchte auch seine Heimatpfarre in der Diözese Eluru im Süden Indiens. Zum Bau des dortigen Gotteshauses hatten die drei Kärntner Pfarrgemeinden maßgeblich beigetragen. Die kleine Kirche ist nahezu fertiggestellt, es fehlt allerdings die Glocke. „Eine Kirche ohne Glocke - da müssen wir helfen! Wir spenden eine Glocke für das Heimatdorf unseres Priesters Joseph in Indien“, findet nicht nur der Keutschacher Architekt Heimo Kramer.

 

Was? Wann? Wo?

Dorffest am Samstag, 4. Juli, auf dem Schlossareal in Keutschach ab 16 Uhr.

Alle Vereine der Gemeinde arbeiten und feiern mit.

Attraktionen für Kinder (ab 16 Uhr), ein Kulturprogramm (ab 17.40 Uhr: Hans Ogris & Talente, Kinder der Volkstanzgruppe Keutschach, Volksschule und Kindergarten), Bieranstich (ab 19.30 Uhr) und Live-Musik mit Steirerzeit sowie kulinarische Köstlichkeiten fehlen nicht.

Bei dem Fest präsentiert sich auch der Verein „Glocke für Indien“ und sammelt für die Unterstützung der indischen Heimatregion des beliebten Priesters Joseph.

Mit weiteren engagierten Mitgliedern der drei Pfarren hat er den Verein „Glocke für Indien“ gegründet. Gertraud Vratanar ist für die Pfarre Schiefling im Vorstand, Hannes Paulitsch für die Pfarre Keutschach, Claudia Gönitzer für die Pfarre Maria Wörth und Heimo Kramer fungiert als Obmann.

Finanzieren will der junge Verein nicht nur die Kirchenglocke, sondern auch der Bau eines Brunnens, die Errichtung einer Wasserpumpe für die Felder sowie Sachspenden für die Einwohner. „Glocke für Indien“ will auch Schultaschen, Hefte und Bleistifte für die Kinder sowie Medikamente für die älteren Menschen organisieren und Lebensmittel und Kleidung bereitstellen.

Erstes Fest am 4. Juli
Spenden sollen bei Veranstaltungen in den drei Gemeinden gesammelt werden, beispielsweise beim Dorffest in Keutschach am Samstag, 4. Juli.

Ab 22. Juni gibt es Informationen zum Verein und zu Veranstaltungen auch auf http://www.glocke-indien.at/

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.06.2026 14:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

2025 war bei Melonis Besuch im Weißen Haus noch alles gut, jetzt gibt es Streit.
Eklat schlägt Wellen
„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
126.283 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
107.825 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
105.084 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1838 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1534 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1179 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Kärnten
Neuer Verein hilft
Drei Kärntner Pfarren sammeln für Glocke in Indien
Ausflugstipps
Kärntens Naturjuwele: Vom Bergsee bis zum Badesee
Krone Plus Logo
Widerstand der Bürger
380-kV: „Vielleicht sind wir das gallische Dorf“
Regen, Wind und Hagel
„Weiße Wand“: Über 50 Feuerwehreinsätze am Abend
Kärnten profitiert
Fuga 300: Mit dem Fahrrad vom Gletscher ans Meer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf