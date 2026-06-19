Löste Zigarette Brand in Mehrparteienhaus aus?

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr aus Imst in Tirol am Donnerstagvormittag! In einem Mehrparteienhaus war Feuer ausgebrochen. Die Brandermittler dürften am Nachmittag auf die Brandursache gestoßen sein. In Jenbach (Bezirk Schwaz) brannte es in einer Küche.
Die Feuerwehr aus Imst wurde gegen 10 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand bekämpfen und schließlich löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden.
Am Nachmittag führten Brandermittler in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Tirol am Brandort Ermittlungen durch. „Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch den unsachgemäßen Gebrauch von Zigaretten verursacht wurde“, heißt es seitens der Exekutive.
Brand in einer Küche
Auch die Feuerwehr aus Jenbach musste am Donnerstag noch zu einem Brand ausrücken. In einer Küche war gegen 20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Passanten nahmen das Feuer beim Vorbeigehen wahr und alarmierten umgehend die Feuerwehr.
Der Mieter bekämpfte bis zum Eintreffen der Florianis das Feuer mit einem Gartenschlauch und konnte dieses teilweise löschen. Als Brandursache gab er einen zu heiß gewordenen Kochtopf an.
Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Jenbach, das Rote Kreuz und zwei Polizeistreifen.
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