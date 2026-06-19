19-Jähriger kracht mit Auto in Wohnhaus

In Bad Radkersburg in der Steiermark kam in der Nacht auf Freitag ein Autolenker von der Straße ab und prallte gegen die Hausecke eines leer stehenden Wohnhauses. Der 19-jährige Lenker wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.
Knapp nach Mitternacht war ein 19-jähriger Autofahrer von Bad Radkersburg Richtung Klöch unterwegs, als er kurz nach dem Bahnübergang in Neuhummersdorf mit seinem Pkw links von der Fahrbahn abkam. Warum, ist laut Polizei noch unklar.
Zunächst kollidierte das Auto mit zwei Mülltonnen und einem metallenen Einfahrtstor, bevor es nach etwa 100 Metern gegen die Hausecke eines leer stehenden Wohnhauses prallte und zum Stillstand kam.
Alkotest war vor Ort nicht möglich
Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde nach der Erstversorgung durch eine Unfallzeugin mit Verletzungen unbestimmten Grads ins LKH Wagna gebracht. Ein Alkotest sei laut Polizei vor Ort nicht möglich gewesen. Am Pkw entstand Totalschaden.
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