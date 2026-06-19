19-Jähriger kracht mit Auto in Wohnhaus

Alkotest war vor Ort nicht möglich

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde nach der Erstversorgung durch eine Unfallzeugin mit Verletzungen unbestimmten Grads ins LKH Wagna gebracht. Ein Alkotest sei laut Polizei vor Ort nicht möglich gewesen. Am Pkw entstand Totalschaden.