Nach 600 Kilometer für gute Sache nächstes Projekt

Auf dieses Projekt folgt nun schon das nächste. „Ich möchte jetzt in Krankenhäusern in Wien, Tirol und in Italien die Kinderkrebsstationen besuchen und dort nicht nur Geld überbringen, sondern auch Zauberer und Künstler mitbringen“, erklärt Orth. Er wolle, dass die kleinen Patienten „nur das Beste vom Besten bekommen“.