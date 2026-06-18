Idyllischer Radweg führt über das Dreibrunnenjoch

Steht bald die nächste Radtour bevor? Bei der Planung ins Auge fassen könnte man nun die neue Radverbindung, die das Inntal über das Brunnenjoch mit Thiersee verbindet.
Konkret erfolgt der Start beim Stimmersee in Langkampfen, die 4,6 Kilometer lange Strecke überwindet dann 240 Höhenmeter. Bisher gab es über das Brunnenjoch (732 Meter) nur einen steilen Waldweg, der für Biker nur schwer bewältigbar beziehungsweise eine Schiebestrecke war.
Durch den neuen Radweg entstand ein attraktives Freizeitangebot.
Georg Hörhager
Weg verläuft häufig im Schatten
„Durch den neuen Radweg entstand ein attraktives Freizeitangebot, das zwei Talseiten und zwei beliebte Naherholungsräume verbindet“, freut sich Georg Hörhager, Obmann des örtlichen TVB Kufsteinerland.
Einen besonderen Pluspunkt gib es bei Hitze: Der Weg verläuft häufig im Schatten im Wald.
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