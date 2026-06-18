Millionenstrafe für Olympique Marseille

Außerdem erhielt der Europa-League-Starter eine zusätzliche Geldstrafe von vier Millionen Euro, da er gegen die Kaderkostenregeln verstoßen hatte. Der Verein erklärte in einer Mitteilung, dass er den Beschluss zur Kenntnis nehme. Diese ermögliche es dem Verein, in der Saison 2026/27 am Europacup teilzunehmen.