Alte Apfelsorten und seltene Bohnen geben Hoffnung

Zukunft wächst in der Vielfalt

Der Biodiversitätsgipfel in Schiltern machte deutlich: Die Vielfalt auf unseren Äckern ist kein Luxus, sondern ein strategischer Rohstoff. Wer alte Sorten bewahrt, schützt nicht nur die Natur, sondern stärkt auch die Widerstandskraft von Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Oder, wie es viele Teilnehmer formulierten: Die Zukunft wächst dort, wo Vielfalt Wurzeln schlagen darf.