Revitalisierung gibt dem Inn in Zams nun mehr Raum

Kosten bei 1,2 Millionen Euro

Entstanden sind neue Wasserflächen, strukturreiche Uferzonen und neue Lebensräume für heimische Arten. „Intakte Flüsse erfüllen viele wichtige Funktionen – sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, tragen zur ökologischen Qualität unserer Landschaften bei und leisten zugleich einen Beitrag zum Schutz vor Naturgefahren“, zeigt sich Wasser- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) zufrieden. Rund 800.000 Euro steuerte der Bund für das Projekt bei. In Summe fallen knapp 1,2 Mio. Euro an.