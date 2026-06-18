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Revitalisierung gibt dem Inn in Zams nun mehr Raum

Tirol
18.06.2026 11:00
Der Inn bei Zams wurde aufgeweitet und naturnah gestaltet.
Der Inn bei Zams wurde aufgeweitet und naturnah gestaltet.(Bild: Land Tirol/BBA)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Ein großangelegtes Projekt ermöglicht dem Fluss neue Lebensräume und einen attraktiven Naturraum für Mensch und Natur. Der Kostenpunkt liegt bei rund 1,2 Mio. Euro, die Land, Bund und Gemeinde tragen.

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Mehr Raum für den Fluss, neue Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten sowie ein attraktiver Naturraum für die Bevölkerung – das soll ein Revitalisierungsprojekt am Inn in Zams ab sofort bringen. Das Projekt wurde im November 2025 in Kooperation zwischen Land Tirol, Bund und der Gemeinde gestartet. Nun wurde der Abschluss gefeiert.

Auf einer Länge von rund 300 Metern und einer Fläche von rund 8200 Quadratmetern wurde der Inn aufgeweitet und naturnah gestaltet.

Zitat Icon

Mit diesem Vorzeigeprojekt ist es einmal mehr gelungen, dem Inn wieder mehr Platz zu geben und zugleich die wasserbaulichen Anforderungen zu erfüllen.

LHStv Josef Geisler

Bild: Christof Birbaumer

Kosten bei 1,2 Millionen Euro
Entstanden sind neue Wasserflächen, strukturreiche Uferzonen und neue Lebensräume für heimische Arten. „Intakte Flüsse erfüllen viele wichtige Funktionen – sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, tragen zur ökologischen Qualität unserer Landschaften bei und leisten zugleich einen Beitrag zum Schutz vor Naturgefahren“, zeigt sich Wasser- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) zufrieden. Rund 800.000 Euro steuerte der Bund für das Projekt bei. In Summe fallen knapp 1,2 Mio. Euro an.

25.000 Kubikmeter Material abgetragen
„Mit diesem Vorzeigeprojekt ist es einmal mehr gelungen, dem Inn wieder mehr Platz zu geben und zugleich die wasserbaulichen Anforderungen zu erfüllen“, weiß LHStv. Josef Geisler (ÖVP) um die Bedeutung des Vorhabens. Es sei eine Win-Win-Situation, weil Flora und Fauna genauso profitieren wie der Mensch.

Bei den Arbeiten wurden rund 25.000 Kubikmeter Material im Uferbereich abgetragen. Nun biete der Inn mehr Dynamik.

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