Kontrollen schützen Qualität steirischer Badeseen

Dadurch kann es zu einer bläulich-grünen Trübung des Wassers, Schlierenbildung, „Algenteppichen“ und eingeschränkter Sichttiefe kommen. Beim Menschen können in der Folge Hautreizungen, Entzündungen oder allergische Reaktionen auftreten. Im schlimmsten Fall können Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen oder Leberschäden auftreten. Im Moment kann in den steirischen Badeseen aber noch ohne Bedenken geschwommen werden.