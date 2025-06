Noch ein alter Bekannter kehrt ins Rheindorf heim

Vollständig ist seit gestern auch das Torhüterteam: Der 25-jährige Daniel Antosch wurde in Salzburg ausgebildet, spielte für Horn und Liefering und zuletzt drei Jahre in der ersten zypriotischen Liga. Antosch ist 1,93 m groß und absolvierte 20 Spiele in Österreichs Nachwuchsnationalteams.