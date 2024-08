„Kein Vergleich, das spürt man in jedem Training“

Trainer Joachim Standfest hofft „auf das Umsetzen der Trainingsleistungen in den Wettkampf. Alle Spieler haben sich voll reingehauen, so erwarte ich das auch im Spiel gegen Tirol.“ Standfest hat die WSG beim 3:0-Sieg im Cup bei Imst beobachtet und war von ihnen angetan: „Sie haben sich spielerisch sicher gesteigert und werden ein unangenehmer Gegner.“ Bähre sieht auch in seinem Team Fortschritte in Sachen Qualität: „Das ist kein Vergleich mehr zu den letzten Saisonen. Man spürt das in jedem Training.“