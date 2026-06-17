"We have to hope"
ÖFB Player Faces Bitter World Cup Exit After Opening Win
Austria’s national team faces a painful setback. As head coach Ralf Rangnick announced after the 3-1 win over Jordan in Santa Clara, Stefan Posch is suspected of having a serious jaw injury.
“We have to hope it’s not a broken jaw. Because if it were, he’d actually be out for the rest of the tournament,” said Rangnick. An X-ray on Wednesday should provide clarity.
Concerns About Alaba, Too
David Alaba is another minor cause for concern. The ÖFB captain left the field after an hour. “He was feeling a bit of muscle tightness,” Rangnick reported.
Alaba, however, gave the all-clear after the game. “I’m coming off a period where I had some muscle issues. So, my muscle just tightened up a bit somewhere. But everything’s fine,” said the center back.
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