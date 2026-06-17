Kopfverletzung: 13-Jähriger stürzte mit E-Scooter

Gegen 20 Uhr wollte der 13-Jährige den E-Scooter seines 20-jährigen Freundes auf der Franz-Eckrieder-Straße testen. Als er über einen Kanaldeckel fuhr, dürfte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. In der Folge kam der Jugendliche zu Sturz und prallte auf die Fahrbahn. Er trug keinen Helm.