Kopfverletzung: 13-Jähriger stürzte mit E-Scooter

Ein 13-Jähriger wollte am Dienstagabend in Arnfels (Bezirk Leibnitz, Steiermark) den E-Scooter seines Freundes testen und kam dabei zu Sturz. Er trug keinen Helm und verletzte sich schwer am Kopf. Man flog ihn in die Grazer Kinderklinik.
Gegen 20 Uhr wollte der 13-Jährige den E-Scooter seines 20-jährigen Freundes auf der Franz-Eckrieder-Straße testen. Als er über einen Kanaldeckel fuhr, dürfte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. In der Folge kam der Jugendliche zu Sturz und prallte auf die Fahrbahn. Er trug keinen Helm.
Rettungsheli angefordert
Dabei erlitt der 13-Jährige eine Kopfverletzung. Ersthelfer sowie die alarmierten Rettungskräfte leisteten umgehend medizinische Versorgung vor Ort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber C12 angefordert. Der 13-Jährige wurde in die Grazer Kinderklinik geflogen.
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