Massive technische Mängel: Zehn Fahrzeuge gestoppt

Die Autobahnpolizeiinspektion Hartberg führte am Dienstag zahlreiche Verkehrskontrollen am Verkehrskontrollplatz der A2 in Ilz durch. Die Aktion zielte darauf ab, desolate Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und sie einer genauen technischen Überprüfung zu unterziehen. Dabei konnten diverse Fahrzeuge mit erheblichen technischen Mängeln ausgeforscht werden. Unter anderem wurden defekte Bremssysteme, starker Betriebsmittelverlust sowie massiv rostige Fahrzeugrahmen festgestellt.