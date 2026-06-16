Massive technische Mängel: Zehn Fahrzeuge gestoppt

Am Dienstag führte die Polizei auf der A2 im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld Schwerpunktkontrollen durch. Bei zehn Fahrzeugen musste die Weiterfahrt wegen massiver Mängel sofort untersagt werden. Es kam zu zahlreichen weiteren Anzeigen.
Die Autobahnpolizeiinspektion Hartberg führte am Dienstag zahlreiche Verkehrskontrollen am Verkehrskontrollplatz der A2 in Ilz durch. Die Aktion zielte darauf ab, desolate Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und sie einer genauen technischen Überprüfung zu unterziehen. Dabei konnten diverse Fahrzeuge mit erheblichen technischen Mängeln ausgeforscht werden. Unter anderem wurden defekte Bremssysteme, starker Betriebsmittelverlust sowie massiv rostige Fahrzeugrahmen festgestellt.
Insgesamt dokumentierten die Beamten 21 Mängel mit „Gefahr im Verzug“. Zehn Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen abgenommen. Zudem wurden 35 Anzeigen wegen schwerer technischer Mängel erstattet und Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von knapp 8000 Euro eingehoben.
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