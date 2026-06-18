Götz George: Er war weit mehr als nur Schimanski

Das Fernsehpublikum war ob der rohen Umgangssprache entsetzt. Als Götz George 1981 zum ersten Mal den Duisburger „Tatort“-Hauptkriminalkommissar Horst Schimanski gab, fiel das Wort „Scheiße“ – was zahlreiche entrüstete Leserbriefe an die Tageszeitungen zur Folge hatte. Der gebürtige Berliner und sein Team ließen sich vom Sturm der Entrüstung aber nicht verunsichern und hielten am harten Ruhrpott-„Prügelkommissar“ fest.