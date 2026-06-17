Kleine Handwerker schnuppern Luft auf Baustelle

Die „Erlebniswelt Baustelle“ gastiert zum Abschluss ihrer Tour in der Messe Innsbruck. 16 Berufe können von Schülerinnen und Schülern ausprobiert werden. Gestartet wurde das Projekt, das Nachwuchs anlocken soll, im Jahr 2011.
Wer morgen genügend Fachkräfte haben möchte, der muss heute schon fleißig die Werbetrommel dafür rühren und den Nachwuchs frühzeitig ansprechen. Um schon den Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren den Beruf des Bodenlegers, Dachdeckers, Elektrotechnikers oder des Tischlers schmackhaft zu machen, wurde bereits im Jahr 2011 die „Erlebniswelt Baustelle“ ins Leben gerufen.
Heuer tourt das Berufsorientierungsprojekt zum 15. Mal durch alle Tiroler Bezirke.
Die Kinder können unter anderem malen, mauern, pflastern, zimmern oder biegen und sammeln auf diese Weise haptische Erfahrungen.
Matthias Marth
In 16 Berufe kann eingetaucht werden
Zum Abschluss der Tour gastiert die Erlebniswelt diese Woche in der Messe Innsbruck. Mehr als 50 Schulklassen haben sich angemeldet und bekommen bei Mitmach-Stationen noch bis Donnerstag in insgesamt 16 handwerklichen Berufen erste, überaus spannende Einblicke.
„Die Kinder können unter anderem malen, mauern, pflastern, zimmern oder biegen und sammeln auf diese Weise haptische Erfahrungen, die sie Zuhause oft gar nicht mehr machen können“, verdeutlicht Matthias Marth, Geschäftsführer des Branchenverbandes Bau und der BAUAkademie Tirol.
Bisher 65.000 Kinder erreicht
Natürlich bekommen die jungen Handwerkerinnen und Handwerker auch an jeder Station eine kurze Erklärung zum jeweiligen Beruf. Anlässlich des halbrunden Jubiläums zieht Franz Jirka, Spartenobmann im Gewerbe und Handwerk in der WK Tirol, eine beachtliche Bilanz: „Mit der ,Erlebniswelt Baustelle’ konnten wir in den vergangenen 15 Jahren 65.000 Kinder erreichen und fast 4000 Lehrerinnen und Lehrern in Hintergrundgesprächen aufzeigen, dass das Handwerk großartige Karrierechancen bietet. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass nur eine höhere Schule oder ein Studium beruflichen Erfolg garantieren.“
Sichtlich begeistert von der „Erlebniswelt Baustelle“ waren die Kinder auch beim Lokalaugenschein der „Krone“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.