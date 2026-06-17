Kleine Handwerker schnuppern Luft auf Baustelle

Bisher 65.000 Kinder erreicht

Natürlich bekommen die jungen Handwerkerinnen und Handwerker auch an jeder Station eine kurze Erklärung zum jeweiligen Beruf. Anlässlich des halbrunden Jubiläums zieht Franz Jirka, Spartenobmann im Gewerbe und Handwerk in der WK Tirol, eine beachtliche Bilanz: „Mit der ,Erlebniswelt Baustelle’ konnten wir in den vergangenen 15 Jahren 65.000 Kinder erreichen und fast 4000 Lehrerinnen und Lehrern in Hintergrundgesprächen aufzeigen, dass das Handwerk großartige Karrierechancen bietet. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass nur eine höhere Schule oder ein Studium beruflichen Erfolg garantieren.“