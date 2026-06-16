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Ex-Glockenspielkeller

Grossauer-Coup: Graz erhält bald ein Stadtgasthaus

Steiermark
16.06.2026 12:07
Geschäftsführerin Isabelle Edler und Patron Franz Grossauer übernehmen den Glockenspielkeller.
Geschäftsführerin Isabelle Edler und Patron Franz Grossauer übernehmen den Glockenspielkeller.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Steirerkrone

Spekuliert wird schon länger, nun ist es fix: Die Grazer Gastronomie-Familie Grossauer übernimmt den ehemaligen Glockenspielkeller am Mehlplatz. Ab Herbst soll ein Stadtgasthaus traditionelle österreichische Küche bieten. 

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Das Wort „Gastro-Imperium“ trifft auf die Grazer Unternehmerfamilie Grossauer zu: El Gaucho, El Pescador, Schlossberg-Restaurant, Glöckl Bräu, Streets, Gösser Brau usw. gehören zur Gruppe – und nun gehören auch die Räumlichkeiten am Mehlplatz 3 in der Grazer Altstadt dazu. Hier gab es in den vergangenen Jahren wechselnde Lokale, etwa das Eckstein, zuletzt den Glockenspielkeller. 

„Wir machen wieder etwas Neues“, verkündet Patron Franz Grossauer am Dienstag. Geplant ist ein Stadtgasthaus, im Mittelpunkt steht die gekochte steirische Rindfleischküche aus dem Kupferkessel mit klassischen Beilagen, dazu stehen weitere traditionelle österreichische Gerichte auf der Speisekarte. Damit verweist man auf die Geschichte des Mehlplatzes, den einst Fleischhauer, Händler und Markttreibende belebt haben.

Baustellen-Besuch: Koch Christof Widakovich wird die Küche verantworten.
Baustellen-Besuch: Koch Christof Widakovich wird die Küche verantworten.(Bild: Christian Jauschowetz)

Für die Konzeption der Küche zeichnet sich Starkoch Christof Widakovich verantwortlich. Speisen werden direkt am Tisch vollendet, eingegossen, geräuchert oder flambiert. Die Geschäftsführung übernimmt Isabella Edler, Hausherrin des Glöckl Bräu am benachbarten Glockenspielplatz. Die Räumlichkeiten werden derzeit umfassend neu gestaltet. Die Eröffnung ist für Herbst 2026 geplant. 

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