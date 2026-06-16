Grossauer-Coup: Graz erhält bald ein Stadtgasthaus

Das Wort „Gastro-Imperium“ trifft auf die Grazer Unternehmerfamilie Grossauer zu: El Gaucho, El Pescador, Schlossberg-Restaurant, Glöckl Bräu, Streets, Gösser Brau usw. gehören zur Gruppe – und nun gehören auch die Räumlichkeiten am Mehlplatz 3 in der Grazer Altstadt dazu. Hier gab es in den vergangenen Jahren wechselnde Lokale, etwa das Eckstein, zuletzt den Glockenspielkeller.