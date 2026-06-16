Captain loses his temper
Out of the U.S. Immediately: “Disaster” for World Cup Team
That very same evening, Iran had to leave the U.S. following their 2-2 draw against New Zealand in their World Cup opener. Captain Mehdi Taremi lost his temper, calling it a “disaster.”
On Sunday, it had been announced that the Iranian soccer players would be allowed to stay overnight in the U.S. for the World Cup. But that didn’t happen! The team led by star player Mehdi Taremi had to leave the country on Monday immediately after the 2-2 draw against New Zealand and return to their team headquarters in Tijuana, Mexico.
A recovery training session had actually been scheduled for Tuesday morning in the U.S.
“This isn’t right for us or for soccer,” Taremi complained. “We don’t have our media team, we don’t have our federation president, nor parts of the staff that are so important to us.”
Demand to FIFA
World Cup host the U.S. has been at war with Iran for months; at times, exclusion or a boycott were on the table. The Iranians’ preparations were rocky; two friendly matches were canceled at the last minute.
In addition, Iran moved its team headquarters to Mexico. Taremi’s clear demand: “FIFA could help us more!”
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.