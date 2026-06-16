Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Captain loses his temper

Out of the U.S. Immediately: “Disaster” for World Cup Team

Nachrichten
16.06.2026 07:12
Iran kicked off the World Cup with a 2-2 draw against New Zealand. After the match, the team had ...
Iran kicked off the World Cup with a 2-2 draw against New Zealand. After the match, the team had to leave the U.S. immediately.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

That very same evening, Iran had to leave the U.S. following their 2-2 draw against New Zealand in their World Cup opener. Captain Mehdi Taremi lost his temper, calling it a “disaster.”

0 Kommentare

On Sunday, it had been announced that the Iranian soccer players would be allowed to stay overnight in the U.S. for the World Cup. But that didn’t happen! The team led by star player Mehdi Taremi had to leave the country on Monday immediately after the 2-2 draw against New Zealand and return to their team headquarters in Tijuana, Mexico.

Iran kicked off the World Cup with a 2-2 draw against New Zealand. After the match, they had to ...
Iran kicked off the World Cup with a 2-2 draw against New Zealand. After the match, they had to leave the U.S. immediately.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

A recovery training session had actually been scheduled for Tuesday morning in the U.S.

Mehdi Taremi
Mehdi Taremi(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

“This isn’t right for us or for soccer,” Taremi complained. “We don’t have our media team, we don’t have our federation president, nor parts of the staff that are so important to us.” 

Demand to FIFA
World Cup host the U.S. has been at war with Iran for months; at times, exclusion or a boycott were on the table. The Iranians’ preparations were rocky; two friendly matches were canceled at the last minute.

In addition, Iran moved its team headquarters to Mexico. Taremi’s clear demand: “FIFA could help us more!”

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
16.06.2026 07:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf