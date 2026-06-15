Drei Pkw in Kollision verwickelt- zwei Verletzte

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Montagvormittag in Kössen in Tirol auf der Walchseestraße (B172). Eine 78-Jährige musste mit dem Notarztheli ins Krankenhaus geflogen werden.
Laut Polizei wollte die 78-jährige Einheimische mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße „Mooslenz“ auf die B172 in Fahrtrichtung Kössen auffahren. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr. Es kam zur Frontalkollision mit dem Pkw einer Holländerin (64), die auf der B172 von Kössen in Richtung Walchsee unterwegs war.
Ungar konnte nicht mehr ausweichen
Ein nachfolgender 34-jähriger ungarischer Pkw-Lenker konnte eine weitere Kollision nicht mehr verhindern und touchierte das Fahrzeug der 78-Jährigen. Dabei wurde der Pkw der Niederländerin in den Straßengraben geschoben, dort verkeilten sich die beiden Unfallfahrzeuge.
Holländerin leicht verletzt
Die 78-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Rettungshubschrauber flog sie in das Krankenhaus St. Johann. Die Holländerin wurde nur leicht verletzt, der Ungar blieb unverletzt.
Walchseestraße gesperrt
Die Pkw wurden zum Teil erheblich beschädigt, die B172 war im Bereich der Unfallstelle rund 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr für etwa eine Stunde wechselseitig angehalten.
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