Drei Pkw in Kollision verwickelt- zwei Verletzte

Laut Polizei wollte die 78-jährige Einheimische mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße „Mooslenz“ auf die B172 in Fahrtrichtung Kössen auffahren. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr. Es kam zur Frontalkollision mit dem Pkw einer Holländerin (64), die auf der B172 von Kössen in Richtung Walchsee unterwegs war.