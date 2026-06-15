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Rote Stadtchefin

Karin Baier wird zweite Landesgeschäftsführerin

Niederösterreich
15.06.2026 17:45
BBaier (l.) ist seit 2015 Bürgermeisterin von Schwechat. Nun wird sie die Stellvertreterin für ...
BBaier (l.) ist seit 2015 Bürgermeisterin von Schwechat. Nun wird sie die Stellvertreterin für Wolfgang Zwandner (r.) in der SPÖ NÖ.(Bild: SPÖ NÖ)
Porträt von Anna Kindlmann
Porträt von Nikolaus Frings
Von Anna Kindlmann und Nikolaus Frings

Die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier übernimmt ab sofort in Niederösterreich eine zentrale Funktion in der Sozialdemokratie. Stadtchefin will sie weiterhin bleiben. 

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Wie die „Krone“ erfuhr, ist die Geschäftsführerspitze der SPÖ bald wieder komplett. Gemeinsam mit Wolfgang Zwandner wird Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier künftig die Geschäftsführung der Landes-SPÖ übernehmen. Am Montag ist sie einstimmig im Landesparteivorstand gewählt worden. Sie folgt damit auf Günther Sidl, der nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Petzenkirchen seine Funktion zurückgelegt hatte.

Erste Frau der Flughafenstadt
Mit Baier holt die SPÖ-Niederösterreich eine erfahrene Kommunalpolitikerin in die Landesorganisation, heißt es dazu aus Parteikreisen. Die 62-Jährige steht seit 2015 an der Spitze der Stadt Schwechat und gilt innerhalb der Partei als stark vernetzt. „Sie ist auf jeden Fall willensstark und setzt sich keine Themen zum Ziel, die sie nicht auch umsetzen wird“, wird sie in der SPÖ beschrieben. Zuletzt forderte Schwechat bessere Zugverbindungen nach Wien. 

Als EU-Abgeordneter will Sidl weitermachen, während er sich aus der Landesgeschäftsführung ...
Als EU-Abgeordneter will Sidl weitermachen, während er sich aus der Landesgeschäftsführung zurückzieht.(Bild: SPÖ/Sebastian Philipp)

Günther Sidl wiederum wolle sich künftig verstärkt auf seine Aufgaben als Bürgermeister von Petzenkirchen konzentrieren. Der Europaabgeordnete wurde im Februar dieses Jahres zum Ortschef gewählt und übernimmt damit die Nachfolge der langjährigen Bürgermeisterin Lisbeth Kern. 

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