Karin Baier wird zweite Landesgeschäftsführerin

Erste Frau der Flughafenstadt

Mit Baier holt die SPÖ-Niederösterreich eine erfahrene Kommunalpolitikerin in die Landesorganisation, heißt es dazu aus Parteikreisen. Die 62-Jährige steht seit 2015 an der Spitze der Stadt Schwechat und gilt innerhalb der Partei als stark vernetzt. „Sie ist auf jeden Fall willensstark und setzt sich keine Themen zum Ziel, die sie nicht auch umsetzen wird“, wird sie in der SPÖ beschrieben. Zuletzt forderte Schwechat bessere Zugverbindungen nach Wien.