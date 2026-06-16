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Imker zu Gast

Was ein Bienenvolk den Schülern lehren kann

Tirol
16.06.2026 12:00
Die Imker-Arbeit live miterleben – eine spannende Sache!
Die Imker-Arbeit live miterleben – eine spannende Sache!(Bild: PHT/Schlager)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Imker Wolfgang Zangerl war samt Schaukasten an der Pädagogischen Hochschule (PH) Tirol zu Gast und zeigte dort Volksschülern, was Teamarbeit und Fleiß bewirken kann. Lehrreiches auch für unser menschliches Leben ...

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Was bedeutet das geschäftige Treiben hinter der Glasscheibe? Wie arbeitet ein Bienenvolk zusammen und wie kommunizieren die Insekten? Welche wichtigen Rollen haben Königin, Arbeiterinnen und Drohnen?

„Bienen schauen“ im Klassenzimmer – mit vielen Wortmeldungen.
„Bienen schauen“ im Klassenzimmer – mit vielen Wortmeldungen.(Bild: PHT/Roner)

Nachhaltigkeitswoche als passender Anlass
Wenn der Experte bei seinen Bienenstöcken erzählt, wird es in Klassenräumen meist ruhig. Anlass war die kürzliche Nachhaltigkeitswoche an der PHT. Sie brachte Schüler, Lehramtsstudierende, Dozierende bis hin zum Rektorat im Zeichen der Natur zusammen.

Der Imker erklärte anschaulich, wie Honig entsteht und warum Bienen und Wildbienen für unsere Natur und die Biodiversität so unverzichtbar sind.

Was tut sich hinter der Glasscheibe im Schaukasten? Der Imker erzählte über das Leben der ...
Was tut sich hinter der Glasscheibe im Schaukasten? Der Imker erzählte über das Leben der Bienen.(Bild: PHT/Roner)

Kinder selbst im XS-Schutzanzug
Die Kinder lernten nicht nur Wissenswertes über diese Insekten vor unserer Haustüre, sondern auch, wie wichtig Teamarbeit und Fleiß sind und wie Natur und Mensch verbunden sind. Durchaus aufregend war es, einmal selbst in einen Schutzanzug im XS-Format zu schlüpfen.

Zitat Icon

Die Auszeichnung ist Anerkennung und Auftrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

PHT-Vizerektorin Cathrin Reisenauer

PHT nun Teil des Klimabündnisses
Bereits im Dezember wurden die PHT und die beiden Praxisschulen (Volks- und Mittelschule) mit dem Umweltzeichen zertifiziert – eine Premiere für eine Tiroler Hochschule und damit ist man nun auch Teil des Klimabündnis Tirol. „Die Auszeichnung ist Anerkennung und Auftrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, so PHT-Vizerektorin Cathrin Reisenauer. Die Bepflanzung des Innenhofs – kürzlich bei strömendem Regen – passt zur vorbildlichen Zielsetzung.

Auch im Innenhof der PHT tut sich einiges – Bepflanzungsaktion kürzlich bei Regenwetter.
Auch im Innenhof der PHT tut sich einiges – Bepflanzungsaktion kürzlich bei Regenwetter.(Bild: PHT/Roner)

Was zeichnet ein Klimabündnis-Mitglied aus?
Klimabündnis-Betriebe bekennen sich zum nachhaltigen Handeln, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Konkret heißt das, dass am Beginn des Aufnahmeverfahrens ein ganzheitlicher Klima-Check steht. Analysiert werden die Bereiche Energie, Mobilität, Abfall, Beschaffung, Verpflegung, Wasser, Boden und Kommunikation. Wo kann man Energie oder Wasser einsparen? Wie regional, saisonal oder biologisch ist das Verpflegungsangebot? Welches Druckerpapier verwendet man? Eine Vielzahl an Fragen werden unter Anleitung des Klimabündnis Tirol bearbeitet, auch bei der PHT.

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