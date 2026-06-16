Was ein Bienenvolk den Schülern lehren kann

Was zeichnet ein Klimabündnis-Mitglied aus?

Klimabündnis-Betriebe bekennen sich zum nachhaltigen Handeln, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Konkret heißt das, dass am Beginn des Aufnahmeverfahrens ein ganzheitlicher Klima-Check steht. Analysiert werden die Bereiche Energie, Mobilität, Abfall, Beschaffung, Verpflegung, Wasser, Boden und Kommunikation. Wo kann man Energie oder Wasser einsparen? Wie regional, saisonal oder biologisch ist das Verpflegungsangebot? Welches Druckerpapier verwendet man? Eine Vielzahl an Fragen werden unter Anleitung des Klimabündnis Tirol bearbeitet, auch bei der PHT.