Rennradler prallten gegen am Boden liegende Frau

Bei der Dolomiten-Radrundfahrt kam es am Sonntag zu einem Sturz einer Radfahrerin (19) im Teilnehmerfeld. Nachfolgende Fahrer konnten nicht mehr ausweichen und kamen ebenfalls zu Sturz. Bilanz: Vier Verletzte.
Am Sonntag um 9.50 Uhr kam es während einer Radrundfahrt auf der B100 im Gemeindegebiet von Nörsach zu einem Sturzgeschehen mehrerer Rennradfahrer.
Mehrere Teilnehmer des Rennens fuhren im Pulk in Richtung Oberdrauburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Berührung zwischen den Rennrädern einer 19-jährigen Österreicherin und einem weiteren, bislang unbekannten Rennradfahrer.
Rennradfahrer prallten gegen am Boden liegende Frau
Die 19-Jährige kam zu Sturz, nachfolgende Radfahrer des Pulks prallten in weiterer Folge gegen die am Boden liegende 19-Jährige und ihr Rennrad, wodurch weitere Radfahrer zu Sturz kamen.
Neben der 19-Jährigen wurden ein 63-jähriger, ein 54-Jähriger und ein 61-jähriger Österreicher unbestimmten Grades verletzt. Die 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das BKH Lienz gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten lehnten weitere Hilfe ab.
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