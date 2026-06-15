Rennradler prallten gegen am Boden liegende Frau

Neben der 19-Jährigen wurden ein 63-jähriger, ein 54-Jähriger und ein 61-jähriger Österreicher unbestimmten Grades verletzt. Die 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das BKH Lienz gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten lehnten weitere Hilfe ab.